Løkke om psykiatriplan: »Er der noget i tiden, som er kørt skævt? Er presset for stort? Evner vi at rumme sårbarheden, som vi alle bærer i os?« Regeringen har fremlagt en ny plan for psykiatrien med 43 initiativer, hvor fokus især er på børn og unge samt de mest syge patienter. Men der mangler penge til at opfylde de mange fine intentioner, lyder kritikken fra Bedre Psykiatri.

Med den ny plan »Vi løfter i fællesskab« vil regeringen med 43 initiativer og seks forpligtende pejlemærker gøre livet bedre for personer, der lider af psykiske sygdomme.

De 69 sider blev i dag lagt frem på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet anført af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der sagde, at planen skal ses i lyset af et paradoks.

»På den ene side har vi et Danmark, som aldrig har været stærkere med lav ledighed, stor velstand og mange muligheder. Det gælder ikke mindst for vores unge, som vel er den dygtigste og flittigste generation, vi har set i Danmarks historie. På den anden side får flere og flere unge ondt i sjælen. Hver fjerde kvinde mellem 16 og 24 år giver udtryk for at have det mentalt dårligt. Siden 2010 er antal patienter i børne- og ungdomspsykiatrien steget med mere end 50 procent. De har livet foran sig, men sindet gør ondt, og tilværelsen risikerer at vælte. Det er hjerteskærende, og det bekymrer mig dybt«, sagde statsministeren.

»I voksenpsykiatrien er antal patienter steget med en fjerdedel siden 2010. Er der noget i tiden, som er kørt skævt? Er presset for stort? Evner vi at rumme sårbarheden, som vi alle bærer i os? Jeg er ikke sikker på svaret på de spørgsmål, men der er i hvert fald et smerteligt dilemma«, tilføjede Løkke Rasmussen, der var flankeret af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Fakta Regeringens seks pejlemærker Andelen af unge, der har dårlig mental sundhed, skal senest i 2025 være faldet med 25 procent

Senest i 2025 skal antallet af børn og unge samt voksne, som er udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, være halveret i forhold til niveauet for 2017

Der skal frem mod 2025 ske et fald i antallet af mennesker med psykiske lidelser, der forsøger selvmord eller gennemfører selvmord

Andelen af patienter, der akut genindlægges i psykiatrien, skal senest i 2025 være faldet med 15 procent

I dag er 47 procent af de patienter, som var i beskæftigelse 1 måned inden indlæggelse i psykiatrien, i beskæftigelse 6 måneder efter udskrivning. Den andel skal frem mod 2025 stige med 10 procent

Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse eller beskæftigelse. Vis mere





De 43 nye initiativer går på tværs af seks områder - sundhed, undervisning, uddannelse, forskning, social og politi - i lyset af, at der er brug for en sammenhængende indsats for at gøre livet bedre for patienterne.

I den ene ende af spektret vil regeringen sikre, at sårbare børn og unge får hjælp i tide, inden problemet vokser sig fast. Der betyder blandt andet et tilskud til psykologhjælp til personer helt ned til 14 år. I den anden ende af spektret bliver der oprettet særlige intensive behandlingspladser til de patienter, der bliver indlagt igen og igen - svingdørspatienterne.

For nylig viste tal fra Sundhedsministeriet, at hver femte psykiatriske patient bliver indlagt akut igen, inden for 30 dage efter at personen er blevet udskrevet.

Regeringen afsætter 2,1 milliarder kroner over fire år til psykiatrien - 525 millioner kroner om året. 100 millioner årligt til bedre behandling af de mest syge patienter, 200 millioner årligt som led i økonomiaftalen med regionerne til at prioritere området, og fra satspuljen 225 millioner kroner årligt.



Forening: Der mangler penge

I Bedre Psykiatri, landsforeningen for pårørende, er generalsekretær Thorstein Theilgaard skuffet over udspillet fra regeringen. Der er mange gode tanker og intentioner, og en betydelig del kunne være skrevet af Bedre Psykiatri selv, siger han.

»Men jeg er dybt bekymret for, at det bliver ved de fine intentioner, fordi man endnu engang fremlægger en psykiatriplan, hvor der er for få midler afsat til at føre forslagene ud i livet. Bare for at holde skinnet på næsen mangler der knap 200 millioner kroner om året, så jeg vil godt opfordre Folketingets partier til at finde flere penge til området«, siger han.

Bedre Psykiatri har regnet ud, at de 2,1 milliarder over fire år slet ikke er nok til at dække det økonomiske efterslæb i behandlingen. De senere år er antal kroner per patient i behandling nemlig faldet, og kvaliteten af behandlingen ligeså, anfører Theilgaard. For at nå op på samme niveau som i 2013, skal der således afsættes 700 millioner om året mod regeringens planlagte 525 millioner.