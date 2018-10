I 2030 er det (næsten) slut: Australien har snart hpv-vaccineret livstruende sygdom ud af befolkningen

Engang fik tusindvis af danskere stivkrampe, og mange døde.

Engang var Danmark plagede af luftvejsinfektionen difteritis, og mange døde.

Engang fik tusindvis af små børn kighoste, nogle døde.

Engang blev børn lammet af polio. Det gør de ikke længere.

En lang række tidligere epidemiske, smitsomme sygdomme forårsaget af bakterier eller virus er forsvundet og noget man fik 'i gamle dage'. Den primære årsag er vacciner.

Sex kan give livmoderhalskræft

I Danmark dør omkring 350 kvinder årligt, mange under 50 år, af kønssygdommen livmoderhalskræft. Den skyldes smitte med en række human papillomavira, hpv, der overføres seksuelt.

Næsten alle seksuelt aktive har haft smitten, der hos nogle fører til celleforandringer, der igen kan lede til egentlig kræftsygdom og potentiel tidlig død.

Derfor var hpv-vaccinen for læger, forskere, folkesundhedseksperter og politikere i hele verden som sendt fra sundhedshimlen, da den blev markedsført for lidt over ti år siden.

Nu kunne en potentielt livstruende sygdom måske udryddes, eller i hvert fald reduceres i så kraftig grad, at langt færre kvinder skulle lade livet, fordi de var seksuelle væsener og var blevet smittet af deres mandlige partnere.

Sygdommen kunne ende som de andre infektionssygdomme i historiens glemmebog.

Derfor fik den tyske professor Harald zur Hausen Nobelprisen i 2008, fordi han havde opdaget forbindelsen mellem smitte med human papillomavirus og udvikling af kræftsygdommen.



Derfor blev hpv-vaccinen rullet ud i stor stil over hele den udviklede verden. Nu skulle befolkningen beskyttes af endnu en frelsende vaccine.

Danmark var et af de lande, der havde det største såkaldte 'catch-up'-programmer, hvor ikke alene de 12-årige piger - der også i dag tilbydes vaccinen - men hvor kvinder langt oppe i årene kunne få vaccinestikkene.

Derfor er mere end hver femte danske kvinde hpv-vaccineret. Og det skete på få år.



Australien bekæmper smitte

Flere steder i verden blev hpv-vaccinen dog efter nogle år kædet sammen med en række alvorlige sygdomstilfælde blandt unge vaccinerede kvinder. Særligt i Danmark og Japan, hvor tilslutningen styrtdykkede. I Japan tog man politisk vaccinen helt ud af vaccinationsprogrammet.

I Danmark har myndigheder, læger og Kræftens Bekæmpelse de seneste par år forsøgt igen at sikre offentlig opbakning og tryghed ved hpv-vaccinen, der fortsat mødes med skepsis.

Det behøver de ikke i Australien. Her har offentligheden og kvinder aldrig kædet vaccinen sammen med alvorlig sygdom.

Derfor har det videnskabelige tidsskrift The Lancet Publich Health netop offentliggjort et studie, der viser, at livmoderhalskræft ser ud til at være udryddet 'Down Under' inden for de næste to årtier, skriver New York Times.

Forskerne anslår, at mindre end fire ud af 100.000 kvinder fra 2028 vil få kræftdiagnosen. Fortsætter udviklingen anslår forskerne, at livmoderhalskræft vil ramme blot én australsk kvinde årligt fra 2066.

I Australien har 12-årige piger ligesom i Danmark fået tilbudt vaccinen siden 2007, mens de australske 12-årige drenge også har fået den tilbudt siden 2013.

I Danmark vil 12-årige drenge først fra næste år kunne få vaccinen gratis som del af børnevaccinationsprogrammet.

Det omfattende australske vaccinationsprogram har allerede medført en 77 procent reduktion af de typer human papillomavirus, der kan føre til livmoderhalskræft. Og derfor har Australien nu en af verdens laveste forekomster og dødsfald af sygdommen, skriver forskerne.

De understreger, at det er vaccinen sammen med screeningsprogrammet for celleforandringer, der samlet er årsagen til det store fald.