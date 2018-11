Måske vi ikke skal spise brød til: Mindre gluten ændrer dine tarmbakterier, giver mindre oppustet mave og uventet vægttab En glutenfattig, men fiberrig kost ændrer dine tarmbakterier, giver en bedre mavefornemmelse og et lille vægttab, viser dansk-international forskning.

Skærer du kraftigt ned på brød, pizza, pasta og anden glutenholdig mad, vil du nok få en bedre mavefornemmelse og et mindre vægttab.

52 danske og internationale forskere har efter seks års studier for første gang på verdensplan påvist, at spiser du mindre gluten, altså mad med hvede, rug eller byg, forandrer det sammensætningen af dine tarmbakterier, så du vil føle dig mindre oppustet, have mindre luft i maven og endda få et uventet vægttab på knap et kilo efter otte uger.

»Vægttabet var helt, helt uventet for os«, siger professor og forskningsleder Oluf Borbye Pedersen, Novo Nordisk Fondens Metabolismecenter ved Københavns Universitet.

Professoren er leder af og seniorforfatter til det nye interventionsstudie, der netop er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

Studiet primære formål var at undersøge, om sammensætningen og funktionen af nogle af tarmenes hundredvis af forskellige bakteriearter ændrer sig, hvis man udskifter en fiber- og glutenrig kost med en fiberrig, men glutenfattig kost. Og det skete.

Energimængden var jo den samme, så de burde ikke have tabt sig Oluf Borbye Pedersen, professor

»Det vigtigste ved studiet er ikke nødvendigvis vægttabet, men den større tarmsundhed, man kan opnå ved en fiberrig low-gluten-kost. For rigtig mange mennesker har mave-tarm-problemer, ondt i maven, er oppustede eller har meget gasdannelse i mave«, siger Oluf Borbye Pedersen.

Ifølge professoren lider omkring 1 procent af den autoimmune sygdom cøliaki, så de reelt ikke tåler gluten, mens op mod hver femte voksne konstant har problemer med mave og tarm i et eller andet omfang.

FAKTA Hvad er gluten? Gluten er betegnelse for en proteinfraktion i kornsorterne hvede, rug og byg.



»En af årsagerne kan være det store forbrug af glutenholdig brød, pasta og pizzaer med kostfibre overvejende fra hvede og rug«, siger Oluf Borbye Pedersen.

Undersøgelsen peger på, at den fiberrige kost næsten uden gluten medfører det beskedne vægttab, fordi tarmbakterierne øger forbrændingen af kalorier.

»Det ser ud til, at noget af den overskydende energi, som din krop ikke skal bruge, bliver brændt af som varme i stedet for at blive deponeret i fedtvævet«, siger Oluf Borbye Pedersen.

Samme personer på to former for kost

Forskerne inddelte ved lodtrækning 60 raske voksne danskere i to grupper. I to perioder a otte uger spiste de enten en fiberrig, men glutenfattig kost eller en fiber- og glutenrig kost.

I begge forsøgsperioder fik deltagerne den præcis samme mængde kostfibre og samme mængde energi fra maden.

»På den måde undgik vi fejl i studiedesignet. Resultaterne skyldes altså hverken forskelle i energiindhold eller det totale fiberindhold, ligesom fordelingen af protein, kulhydrat og fedt var ens i de to interventionsperioder. Derfor er det alene forskelle i gluten og sammensætningen af kostfibre og deres påvirkning af tarmbakterier og forsøgspersonernes biologi, som vi har undersøgt«, siger Oluf Borbye Pedersen.



Foto: Peter Hove Olesen Den humane bakterieflora i tyktarmen/afføringen. De milliarder bakterier, vi alle går rundt med, på alle mulige måder påvirker sundhed, sygdom, velbefindende etc. Professor Oluf Borbye Pedersen, KU.

I den glutenrige mad kom kostfibrene altovervejende fra hvede, rug og byg, mens forsøgsdeltagerne i perioden med glutenfattig mad fik bagværk uden de tre korntyper, hvor brød eksempelvis blev bagt af mel fra fuldkornsmajs og fuldkornsris og med fibre fra revne grøntsager, roe-, ærte-, boghvede- og quinoafibre.

Ellers spiste de lige meget fisk, kød, grønt, frugt og mejerivarer i de to kostformer.

Studiet dokumenterer, at både sammensætning og funktion af flere bakteriearter i tarmene ændrer sig, alt efter om man spiser meget eller lidt gluten og tilsvarende andre typer af kostfibre.

Ifølge professor Oluf Borbye Pedersen tyder det på, at den glutenfattige kost havde flere fordele.

FAKTA Hvilke typer fuldkorn er glutenfri? Fuldkornsmajsmel, brune ris, røde ris, fuldkornsrismel, fuldkornsrisflager, glutenfri havregryn, glutenfri fuldkornshavremel, hirse, fuldkornshirsemel, glutenfri fuldkornsdurramel. Tjek fuldkorn.dk for at finde glutenfri opskrifter med fuldkorn.



»Efter perioden med en fiberrig low-gluten-kost var der færre af de bakteriearter, som vi ved giver gasser i tarmene. Det kunne vi dokumentere ved at måle en nedsat mængde af en luftart i forsøgspersonernes udåndingsluft. Forsøgsdeltagerne oplevede også, at de havde mindre udspilet mave og vurderede selv, at deres fordøjelse var bedre end under perioden med high-gluten-kost«, siger Oluf Borbye Pedersen.

Professor, overlæge Filip Krag Knop, Steno Diabetes Center og Københavns Universitet, kalder det »et flot udført studie«, der viser, hvordan tarmbakterierne tilpasser sig vores mad.

»Det tyder på, at vores tarmbakterier hurtigt responderer og adapterer sig til den kost, vi spiser – formentlig ved at øge antallet af bakterier, der har bedst mulighed for at udnytte energien i den pågældende kost. De bakterier, der er gode til at nedbryde kostfibre fra en glutenrig kost, vokser frem, når der er gluten i maden, og forsvinder, når der ikke er«, siger Filip Krag Knop.

Netop fordi kroppens egen mavesyre og fordøjelsesenzymer har svært ved at nedbryde kostfibre fra hvede og rug, er vi afhængige af, at tarmbakterierne forgærer kostfibrene i den glutenrige kost, og det giver luft i tarmene, forklarer han.

»Det forklarer smukt den mindre fornemmelse af oppustethed, som deltagerne oplevede på lavglutendiæt«, siger Filip Krag Knop.



Uventet vægttab

Forsøgsdeltagerne mistede i snit 0,8 kilo efter 8 uger på en glutenfattig kost, selvom de i begge perioder fik lige mange kalorier. Det overraskede forskerne.