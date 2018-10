Socialdemokratiet erklærer krig mod tobaksindustrien - men ved fortsat ikke om tobaksprisen skal stige Efter måneders nølen vil socialdemokraterne fortsat ikke oplyse, om prisen på tobak skal stige. Men den vil gerne erklære krig mod tobaksindustrien.

Socialdemokratiet er nok det parti på Christiansborg, der de seneste 2-3 år har markeret sig mest på markant strammere tobakspolitik.

Særligt bekymrer det partier, at antallet af unge ryger er stigende. Det skønnes, at 75.000 af de børn og unge, der ryger i dag, vil i fremtiden dø af en af de mange sygdomme, som tobak kan føre til.

Derfor har Socialdemokraterne i deres nye sundhedsudspil foreslået en handleplan mod netop børn og unges rygning.

FAKTA S mod tobak Socialdemokraterne vil lav en handlingsplan mod børn og unges rygning. Hvis vi fortsætter som hidtil, vil 75.000 af vores børn og unge i fremtiden udvikle kræft på grund af rygning. Derfor vil partiet sætte ind med initiativer målrettet børn og unge. Blandt andet vil Socialdemokratiet: Lovgive om neutrale cigaretpakker og tobak under disken.

Indføre en tobaksbevilling for udsalgssteder, som disse kan miste ved gentagne lovovertrædelser.

Styrke kontrollen med butikkers ulovlige salg af tobak til mindreårige ved at oprette en særlig kontrolenhed

Begrænse tobaksindustriens indflydelse på sundhedspolitikken i Danmark. Kilde: Socialdemokratiets sundhedspolitiske udspil, 'Tid til omsorg'. Vis mere

Partiet vil blandt andet lovgive om neutrale cigaretpakker og tobak under disken, så røgvarer ikke frister de unge.

Partiet vil styrke kontrollen med butikkers ulovlige, systematiske salg til mindreårige. Og indføre en tobaksbevilling, der kan inddrages ved gentagne salg.

Men Socialdemokratiet tænker fortsat over, om den gøre brug af det eneste våben i kampen mod tobak, der er mest effektivt: Massivt højere priser.

I månedsvis har sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) talt dunder mod tobaksindustrien og regerings tobaksnøl, men talt sort, når det handler om, hvorvidt prisen på tobak skal hæves massivt, eksempelvis til 60 kroner som De Konservative netop har foreslået. Eller 90 kroner som De Radikale foreslår.

Overvejer fortsat

Ifølge partiformand Mette Frederiksen (S) er partiet fortsat ikke »færdige med at overveje det dilemma«.

»Jeg afviser som udgangspunkt ikke gode ideer. Jeg synes, der er et dilemma i det her. For der er også mange voksne mennesker, der ryger, og der vil det jo ramme socialt skævt, hvis man bare banker priserne i vejret«, siger hun.

Men det vil også hjælpe på statskassen, hvis der er færre, som bliver indlagt med røgrelaterede sygdomme?



»Ja, og så er der bare et hensyn at tage til helt almindelige mennesker også. Det er altid min opgave som socialdemokrat at se tingene fra forskellige sider. Jeg tror, det, vi skal gøre, er først og fremmest, at alle, der gerne vil stoppe med at ryge, skal vi hjælpe alt vi overhovedet kan. Og vi skal gerne gøre tilgængeligheden til smøger mindre for de unge«, siger hun.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet

Hvorfor ikke, hvis man vil have et sundere Danmark, bare hæve priserne? Det hænger vel ikke sammen, når det er en af de største sundhedsskadelige faktorer?

»Det er helt vildt farligt at ryge. Men jeg kender også mennesker, hvor det, at de ryger smøger, ikke er deres største problem. Der bliver nødt til at være noget social balance i det her«, siger Mette Frederiksen.

Strammere greb om tobaksindustrien

Til gengæld vil partiet »begrænse tobaksindustriens indflydelse på sundhedspolitikken i Danmark«, som der står i sundhedsudspillet.

Danmark har sammen med de fleste af verdens lande tilsluttet sig verdenssundhedsorganisationen WHO's rammekonvention om tobak, der i artikel 5.3 fastslår, at når politikere fastlægger og gennemfører sundhedspolitik skal man »gøre en indsats for at beskytte denne politik mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser i overensstemmelse med national lovgivning«.