Modsagt forsker fik ret: Tre stædige bakterier og handel med svin var årsag til spredning af resistente bakterier Nu er det endeligt afklaret, hvorfor særlig bakterie kunne sprede sig til størstedelen af danske svin, og hvorfor en stor gruppe danskere blev smittet med bakterien fra 2008-2016. Professor i mikrobiologi ryster på hovedet, for resultaterne har været forudsagt længe.

Det var handel med svin og tre særlige antibiotikaresistente bakterier, der var årsagen til, at husdyr-MRSA, også kaldet svine-MRSA, kunne sprede sig til nærmest alle afkroge af Danmark på en ganske kort årrække.

Det viser et nyt studie, som forskere fra Statens Serum Institut og Danmarks Tekniske Universitet har offentliggjort i dag tirsdag i det videnskabelige tidsskrift mBio.

Særligt tre undertyper af husdyr-MRSA var blevet modstandsdygtige over for de forskellige former for antibiotika, der hyppigst bruges til behandling af sygdomme i danske svinebesætninger.

Det gjorde, at bakterierne fik lettere ved at overleve og smitte andre svin. Derudover har handel med og transport af svin spillet en stor rolle i spredningen af husdyr-MRSA.

Studiets resultater er på den ene side interessante, men på den anden side rystende, mener professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos.

»Det er det, vi har sagt i årevis, og vi er bare blevet modsagt og modsagt og modsagt. Og nu kommer de og siger nøjagtig det samme. Jeg kan ikke engang sige, at jeg er glad over resultatet. Jeg er faktisk ked af, at vi har fået ret«, siger Hans Jørn Kolmos.

Fra svin til menneske

I 2008 var 3,5 procent af danske svinebesætninger smittet med bakterien. I 2014 var det tal pludselig steget til 60 procent. Husdyr-MRSA - eller MRSA CC398, som den også kaldes blandt fagfolk - er ikke farlig for svinene og i udgangspunktet heller ikke for mennesker.

Men bakterien kan være farlig, hvis ældre eller svækkede mennesker med dårligt immunforsvar bliver smittet med MRSA.

Derfor vakte det også opsigt, da antallet af MRSA-smittede mennesker steg i samme periode, som smitten spredte sig i svinestaldene. I det nye studie dokumenteres det, at også smittede danskere bar de tre antibiotikarestistente undertyper af husdyr-MRSA.

Da svin ikke mærkes af eller bliver syge af husdyr-MRSA, giver det ingen produktionstab for landmanden, forklarer Jesper Larsen, der er en af lederne af undersøgelsen.

»Hvis MRSA havde forårsaget sygdom blandt grisene, ville den have været meget nemmere at opdage. Går man ud i en svinebesætning, er det umuligt at vide, om der er MRSA eller ej«, siger Jesper Larsen.

De tre undertyper af husdyr-MRSA er særligt godt tilpassede til livet i en svinestald. Ifølge den seneste undersøgelse fra 2016 var 90 procent af alle svinebesætninger testet positive for husdyr-MRSA.

Det undrer ikke professor Hans Jørn Kolmos, at det var de samme tre bakterier, der gav udslag hos mennesker.

»Det er nok det dyr, vi ligner allermest, når vi kigger på organer. Derfor kan man sige, at hvis en mikroorganisme er god til at tilpasse sig i en svinebesætning, så lur mig om den ikke også er god til at smitte mellem mennesker«, siger Hans Jørn Kolmos.