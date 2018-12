Overlæge med 30 års erfaring om stort fnatudbrud: »Jeg har aldrig set noget lignende«

Går du rundt med en voldsom kløe på kroppen?

Så kan det være, at du har fået fnat. Og du er ikke alene.

Mange steder i Danmark er der en massiv stigning i antallet af fnattilfælde.

På tre år er stigningen af fnattilfælde seksdoblet på hudafdelingen på Odense Universitetshospital.

»Vi har nu 80 tilfælde om måneden. Det er et kæmpe problem«, siger Lone Hvid, ledende overlæge på hudafdelingen på Odense Universitetshospital.

Fnat er lige nu så stort et problem i Danmark, at de tabletter, der kan bruges til behandling af fnat, er udsolgt over hele landet og i restordre. Og den anden behandling, fnatcremen, skal man ikke kun bruge småpenge på.

»Det økonomiske aspekt er også et mega stort problem. En behandlingen over to omgange koster 500 kroner per person, og hele husstanden skal behandles, og der gives ikke tilskud til medicinen. Vi har haft en familie, som har brugt 20.000 kroner på fnatmedicin«, siger Lone Hvid.

Også på Aarhus Universitetshospital ses den voldsomme stigning i fnatudbrud, forklarer Mette Deleauran, som er ledende overlæge på afdelingen for hud- og kønssygdomme ved Aarhus Universitetshospital.

»Det er et meget større problem end det hidtil har været. Vi får flere familier om ugen, hvor fnat er et problem. Jeg har været i det her fag i over 30 år, og jeg har aldrig set noget lignende, og hørt om så meget fnat som nu«, siger hun.

Fnat en lille mide på under en millimeter, som graver sig ind under huden på mennesker.

Mette Delauran, hvem får fnat?

»Det er alle mennesker, der bliver smittet. Det er familier, det er på plejehjem, det er på hospitaler, og det er især på efterskoler, hvor de er meget udsatte. Det er folk, der har meget nærkontakt med hinanden, som får det. Det kan også smitte ved seksuel kontakt. Det kan også smitte blandt familier eller veninder, der sidder i hinandens seng. Så det er meget bredt, hvor og hvordan fnat smitter«.

Så det holder ikke længere, at smitte kun finder sted under samleje eller under dynen?

»Nej, det er lidt ligesom med lus. Før i tiden tænkte man, at det var dem, som ikke blev vasket, der fik lus, og sådan er det slet ikke i dag. Med fnat er det på samme måde - det sker ikke kun ved samleje. Fnatmiden smitter ved alt nærkontakt. Men det kan selvfølgelig også være ved seksuel kontakt. Men det kan også smitte på efterskoler, hvor man bor tæt op ad hinanden og sidder i hinandens senge - for miderne kan også overføres fra sengetøj, møbler eller tøj«.

Hvordan er det at have fnat?

»Folk der har fnat har svær kløe i huden. Det er en infektion, der godt kan snyde. Det kan ligne eksem eller andet, fordi folk der har fnat får en slags allergisk reaktion på fnatmiden. Og det giver svær kløe - også selvom man ikke har ret mange mider i huden. Man få noget eksemlignende, og man bliver også tit svært forkradset, fordi det klør sådan. Klassisk får mænd også små knopper på penis«.