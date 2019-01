Ny app sender dig til lægen uden om den lange telefonkø

Den nye app Min Læge skal være vores fælles indgang til den praktiserende læge, hvor vi kan få overblik over aftaler, henvisninger og vaccinationer samt skrive beskeder til lægen. Patienter glæder sig, men ønsker et bredere overblik, da især kronikere har aftaler flere steder end hos lægen.

Over 4.000 borgere har downloadet appen Min Læge til deres telefon, siden den blev tilgængelig for et par uger siden, og målet er, at op mod 1 million borgere vil hente det lille stykke software ned på mobilen og bruge appen til at få en nemmere, mere effektiv og fleksibel adgang til deres praktiserende læge.

Det skal nemlig være slut med at hænge i en endeløs telefonkø i et snævert tidsrum for at få svar på et simpelt spørgsmål, der kan klares via en besked, ligesom patienten gennem få tryk på telefonens skærm kan få et overblik over aftaler, henvisninger, vaccinationer og udvalgte diagnoser. På sigt skal appen også åbne for videokonsultationer.

Det er Sundhedsministeriet og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, der står bag appen, som parterne gav hinanden håndslag på sidste sommer, og som næsten alle landets omkring 3.500 praktiserende læger er tilmeldt. Ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er det en naturlig udvikling at have lægen med i lommen, da vi allerede ordner alt fra årsopgørelse og MobilePay til arbejdsmails og frisørbooking med mobilen.

Fakta Min Læge Sundhedsministeriet og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, lancerede midt i januar appen Min Læge, der er en fælles indgang til vores egen praktiserende læge.

Den rummer blandt andet oplysninger om aftaler, henvisninger og vaccinationer. Patienter kan sende korte beskeder til lægen og også indsende fotos til de læger, som har åbnet for den funktion.

Håbet er, at både patienter og læger kan spare tid ved at undgå lang ventetid i telefonen og unødvendige konsultationer om emner, der kunne have været klaret med en besked eller et opslag i appen.

Appen bliver i løbet af 2019 opdateret med flere funktioner, blandt andet adgang til laboratoriesvar.

Min læge er i App Store og på Google Play.

»Min Læge skal være med til at gøre patienternes adgang til egen læge lettere og mere fleksibel, så den passer til den hverdag, som mange travle danskere har. Hvem vil ikke gerne undgå den lange telefonkø midt i arbejdstiden, når man bare skal stille et simpelt spørgsmål om sine børns vaccinationer eller om dosen på sin gigtmedicin«, spørger ministeren.

Regeringen præsenterede for godt en uge siden et udspil til en sundhedsreform, der placerer den praktiserende læge centralt. Blandt andet skal patienter med kroniske sygdomme som kol, hjerte-kar-sygdomme og diabetes 2 ifølge regeringen gå til deres egen læge til kontroller i stedet for på sygehuset. Selv om den nye app kan øge informationsstrømmen til lægen, håber regeringen, at appen også kan skære en del unødvendige konsultationer hos lægen fra.

Min Læge giver mulighed for, at patienten med sin mobil kan knipse et foto af et symptom og sende det til vurdering hos egen læge. Det vil typisk være sår eller udslæt. Men mange læger er skeptiske over for lige netop den funktion. Således er det indtil videre kun hver syvende praktiserende læge, som har åbnet for, at patienter kan sende billeder via appen.

»Vi skal selvfølgelig passe på med at forlade os alene på et foto, for det rummer en større grad af usikkerhed, når det står på en skærm, end når lægen sidder med det. Her kommer der også et element af ansvar ind, for der er større risiko for fejl ved at tolke på et foto alene. Derfor vil det i mange tilfælde være nødvendigt med et besøg hos lægen alligevel. Vi skal passe på, at det ikke bliver en tidsrøver, hvis lægen skal se på en hel masse mere eller mindre klare fotos hver dag«, siger Christian Freitag, PLO’s formand.

Hos Danske Patienter glæder direktør Morten Freil sig over, at Min Læge er gået i luften. Vi ved alle, hvor svært det kan være at komme igennem til lægen mellem 8 og 9 om morgenen, siger han.

»Allerede nu kan patienter skrive mail til lægen via hjemmesiden, men det kræver ofte et besværligt login, som er nemmere på mobilen. Forhåbentlig vil det føre til, at patienter henvender sig med symptomer i tide og dermed kommer hurtigere i behandling. Det skulle nødig være sådan, at man opgiver at komme igennem på grund af lang telefonkø«, siger han.