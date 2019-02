Regeringens mål om flere hænder møder muren på hospitalet

Hver anden sygeplejerske arbejder på deltid, og der mangler varme hænder til at pleje stadig flere ældre borgere og kronisk syge. Derfor skal flere sygeplejersker arbejde på fuld tid, lyder en central del af regeringens udspil til sundhedsreform.

Men planen møder en mur i praksis. For selv om regionerne siden 2013 har arbejdet for flere fuldtidsstillinger, er hvert tredje jobopslag til sygeplejersker en deltidsstilling, viser tal fra Jobindex, som Dansk Sygeplejeråd har analyseret.

Og ude på hospitalsgangene er deltidsansatte også helt nødvendige for at få vagtplanerne til at hænge sammen, siger fagfolk. Et hårdt arbejdspres og mange vagter om natten og i weekender tvinger de lokale ledelser til at have flere hænder at fordele arbejdet imellem. Et eksempel er Rigshospitalets Hjertecenter.

»Jeg vil gerne have flere sygeplejersker ind, men jeg er ikke nødvendigvis enig i, at der skal flere på fuld tid. Der er personale, som vælger at arbejde på deltid for at kunne trives med at arbejde i det danske sundhedsvæsen«, siger oversygeplejerske Pernille Preisler.

Hun har sammen med den øvrige ledelse på Hjertecentret per 1. februar implementeret en ny vagtplan, hvor sygeplejerskernes daglige vagter forkortes fra 8 til 7,5 timer – til gengæld skal de så arbejde 13 dage mere om året, hvilket kan anspore endnu flere til at vælge deltid.

»På den måde kan vi sikre at få det fremmøde, vi har brug for«, siger Pernille Preisler.

I Dansk Sygeplejeråd er arbejdsgivernes behov for deltidsansatte velkendt.

»Jo flere hoveder du har ansat, jo mere kan du jonglere rundt med dem, så den enkelte ikke oplever den samme vagtbyrde weekend, aften og nat. Så arbejdsgiverne er selv medvirkende til, at der er kommet så mange deltidsstillinger«, siger formand Grete Christensen.

Ifølge Danske Regioner skyldes de mange deltidsansatte nærmere en kultur blandt sygeplejerskerne. Og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S), siger:

»Vi har brug for 6.000 flere sygeplejersker, og der er ikke andre løsninger, end at flere af dem, vi har, arbejder fuld tid«.

Kühnau er skuffet over, at hvert tredje jobopslag er deltid, men mener ikke, at man kan diktere de enkelte arbejdsgivere, at de ikke må slå deltidsjob op.

»Det er vigtigt, at man opslår stillinger i fuld tid, men der kan være gode grunde til, at man ikke gør det«, siger han.

Minister: Skyldes dårlige rammer

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, vurderer, at det er op ad bakke at satse på at konvertere deltids- til fuldtidsansatte.

»Med de arbejdstider og ufleksible vagtplaner, de har, er deltid et naturligt valg«, siger professoren.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er ikke i tvivl om, at de mange på deltid i høj grad skyldes dårlige rammer.

»Her må regionerne som driftsherrer og arbejdsgivere stramme op, for vores sundhedsvæsen hviler i høj grad på de dygtige medarbejdere, vi har ansat, ligesom patienternes behandling afhænger af, at medarbejderne har ordentlige forhold og tid til den enkelte patient«, siger ministeren og tilføjer, at regeringen er klar til dialog med parterne i forbindelse med sundhedsreformen:

»Det er ikke nogen nem opgave at få flere sygeplejersker til at gå op i tid. Men vi må tage fat, for det er i hvert fald ikke en løsning ikke at gøre noget«.

Foruden målet om at få flere sygeplejersker på fuld tid vil regeringen også øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen med 150 pladser hvert år frem til 2022.

Hvert år forlader 150-200 uddannede sygeplejersker deres fag, viser en ny analyse fra Dansk Sygeplejeråd. Lige nu arbejder knap 7.400 ikke inden for faget.