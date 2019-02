Det danske sundhedsvæsen er fjerdebedst i Europa

»Grundlæggende har vi et godt og fagligt stærkt sundhedsvæsen, vi har velkvalificerede medarbejdere, der er gode til at tage nye behandlinger i brug, og vi har et effektivt sundhedsvæsen generelt. Men vi er i Lægeforeningen også bekymrede for – og det hører vi også fra andre organisationer – at det er svært for medarbejderne at få det til at hænge sammen. Vi kæmper eksempelvis med overbelægning og en psykiatri, der ikke har kapacitet nok til at behandle alle patienterne godt nok. Så det er også, uanset den danske placering, et presset sundhedsvæsen«, siger han.

Ifølge lægernes formand er der siden finanskrisen ikke blevet tilført midler i samme omfang som antallet af patienter, og behandlinger er steget. Det har hospitalerne i flere år kunnet effektivisere sig ud af, men det er snart ikke muligt længere.

»Så uanset den danske placering er der altså et misforhold mellem antal patienter og ressourcerne, som sundhedsvæsenet får. Jeg tror ikke, vi på sigt kan opretholde den høje patienttilfredshed og kvalitet i behandlingen, hvis ikke der fremover investerer endnu mere i sundhed. Det er jo også derfor, vi råber op i forhold til reformer og økonomiske rammer«, siger han.

Startede på 2.-pladsen

I 2008 kom den første måling fra tænketanken, og da indtog Danmark en 2.-plads. Sidste år lå vi nummer 3 og er nu rykket endnu en plads ned ad listen.

»I mange år har Danmark haft et efterslæb, som især har skyldtes, at Danmark har været og stadig er svage på forebyggelse. Det betyder, at alt andet lige så er en kræftsyg patient sygere i Danmark end i for eksempel Sverige. Så det har været op ad bakke, men vi har virkelig fået løftet det, og det synes jeg faktisk, at vi skal være stolte af i det danske sundhedsvæsen«, siger Jes Søgaard.

»I forhold til de øvrige vesteuropæiske lande har Danmark de seneste 10-15 år haltet efter på den strukturelle forebyggelse, såsom afgifter, forbud, restriktioner og adgang til for eksempel alkohol og cigaretter. Der er danske politikere meget tilbageholdende. Og det ser jeg som en af grundene til, at Danmark halter bagefter på det her område – på stort set alle andre parametre ligger Danmark højt«.