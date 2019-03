På tredje år ligger Marie Louise i et mørkt rum

Jeg har 30 sekunder. Ét spørgsmål må jeg stille. Og det skal være nu.

Døren skydes mod venstre af Vibeke Gustavussens hjemmevante greb, og vi går ind i en gang, der er svagt oplyst af dagslys fra en dør, der står på klem ind til et tomt soveværelse. Hun instruerer mig i at vaske hænderne i en desinficerende gele og hvisker:

»Er du klar?«. Jeg nikker. På venstre hånd modsat soveværelset er der en lydisoleret lukket dør. Vibeke åbner forsigtigt døren ind til et helt mørklagt lille rum. En hospitalsseng kommer til syne i lysstriben, der kommer ind fra gangen. En lyseblå dyne. Et stribet tæppe. »Hej Marie Louise«, hvisker jeg. En kvindestemme svarer:

»Hej«.

Klarheden og viljen i hendes stemme overrasker mig. Befippet spørger jeg alt for omfattende og formelt:

»Hvad håber du, der kommer ud af, at din historie kommer frem, så andre kan læse om din sygdom?«.

Skikkelsen bevæger sig lidt i mørket, og der er en lyd af dyne, der glider til side.

»Åha … Det ved jeg altså ikke lige, om jeg kan svare på«. Hun leder efter ordene. Jeg aner et ansigt, mørkt pandehår. Blege underarme.

»Undskyld«, siger hun.

»Jeg vil så gerne tale med dig. Men jeg kan ikke. Jeg er bare så træt. Undskyld, jeg bliver ked af det«. Hun begynder at græde, og hendes mor giver tegn til, at jeg nok hellere må gå ud.

Jeg lister hastigt ud på mine strømpefødder og sætter mig i familiens hyggelige køkken på den ellers altid tomme fjerde stol ved spisebordet. Marie Louises bror, Hjalte, holder sig på hjertet. Hendes far, Esben Gustavussen, holder sig på hagen. Begges øjenbryn er anspændte.

»Hun blev ked af det«, siger jeg.

»Det sker – det vidste vi, kunne ske – hun ville rigtig gerne have, at du mødte hende«, siger Esben Gustavussen beroligende. Vi tager hver sin dybe indånding.

Marie Louise Ilsøe Gustavussen er 29 år og lider af sygdommen kronisk træthedssyndrom/ME – myalgisk encephalomyelitis. Hendes symptomer er blandt andet konstante smerter, voldsom udmattelse, lyd- og lysfølsomhed, søvnforstyrrelser, ufrivillige trækninger og opkastning.

Marie Louise har over for forældrene beskrevet det som altid at have de værste tømmermænd nogensinde. Som at have været til Roskilde Festival i to måneder. Kvalme, hovedpine og ondt i hele kroppen.

Hendes tilstand forværres, når hun anstrenger sig. Derfor kan hun kun holde til meget korte besøg i det mørke værelse. Og derfor økonomiserer hun med de få kræfter, hun har, til det allermest basale: at indtage føde, oftest blendet, at få børstet tænder, oftest kun hver anden dag, at blive vasket – ganske blidt lidt ad gangen med en vaskeklud, fordi berøring gør ondt. Det er familien selv, der står for al pleje. Da sygdommen er meget lidt kendt og undersøgt, er det svært at få hjælp både fra sundhedsvæsen og fra det sociale system.

I Danmark har cirka 800 diagnosen ME, men det anslås på baggrund af en rapport fra den britiske sundhedsmyndighed National Institute for Health and Care Excellence (Nice), at mellem 10.000 og 20.000 danskere lider af den i forskellig grad, at 25 procent af dem, der har sygdommen, er bundet til hjemmet, og at 9 procent ligesom Marie Louise ligger i et mørkt rum.

I lægevidenskaben er man ikke enig om, hvorfor sygdommen opstår, og der er ingen kendt behandling, der kan kurere den. Og der findes ingen lægelig prøve, der kan påvise sygdommen.

Sygdommen er kontroversiel i Danmark og internationalt, for der er stor uenighed om lidelsen og behandlingen, og lægerne er ikke er enige om tilgangen til patienterne. Groft sagt deler synspunkterne sig i to lejre: I den ene lejr, hvor de danske sundhedsmyndigheder befinder sig, mener man, at lidelsen skal betragtes ud fra en bio-psyko-social tilgang. I den anden lejr placeres sygdommen som en 100 procent fysisk sygdom, en konklusion, som blandt andet de amerikanske sundhedsmyndigheder er nået frem til.

I Sverige og Norge eksisterer begge tilgange. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO kategoriserer sygdommen som en neurologisk sygdom i sit sygdomsregister.

I starten tænkte vi, at det var bihulebetændelsen – hun var på meget stærk penicillin og dansede alligevel, så vi tænkte, at det var, fordi hun pressede sig selv Vibeke Gustavussen, mor til Marie Louise

Der er ikke enighed om, hvem der overhovedet skal have diagnosen, men det estimeres, at mellem 0,5 og 3 procent af befolkningen har den i en eller anden grad, men i Danmark er kun et fåtal diagnosticeret.

Herhjemme er kronisk træthedssyndrom/ME klassificeret som en funktionel lidelse, en betegnelse for en række lægeligt uforklarlige lidelser, og Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet psykologisk behandling og gradueret bevægelsesterapi som behandling.

Men at behandle med træning er direkte skadeligt, mener den lejr, der har en rent biologisk tilgang til sygdommen – og den tilhører familien Gustavussen. De mener, at det blandt andet er på grund af træningsbehandling, at Marie Louises sygdom har udviklet sig til, at hun nu ligger i et mørkt rum i familiens hus på Fanø og ikke kan andet end lige klare at blive holdt i live af familiens pleje.

Mystiske symptomer

Det er juleaften. 2014. Marie Louise sidder ved familiens klaver i stuen. Rank ryg, kort frisure. Hænderne danser på tangenterne. Bagved står Hjalte og spiller guitar.

»I’m free – free fallin’«. Marie Louises klare stemme blander sig med hendes brors i Tom Pettys gamle sang.

Vibeke Gustavussen har sin iPad i begge hænder. Hjalte kigger med.

»Man kan se, at hun har danset – på hendes holdning«, siger han.

»Det var sidste gang, hun var med til jul«, siger Vibeke Gustavussen.





Familien har fulgt Marie Louises langsomme vej ind i mørket igennem mange år. Hun er blevet undersøgt på kryds og tværs, lægerne har haft forskellige bud på diagnoser, behandlinger og planer er sat i værk. Mens Marie Louise er blevet dårligere og dårligere. Det begyndte kort efter gymnasiet.

Marie Louise var interesseret i teater, musik og dans. Hun havde mange venner i gymnasiet.

»Hun er stærk og stædig. Loyal. Hun tog sig meget af mig og var sådan en, der sætter ting i gang. Der var rigtig mange, der kunne lide hende. Og så ser hun godt ud, det gør det jo ikke værre«, siger Hjalte. Han er 4½ år yngre end sin søster og er selv gået teatervejen, bor i København og vil være skuespiller.

»Ja, hun er stærk og intelligent. Har altid klaret sig godt i skolen«, siger Esben og lægger sine lange arme på bordet. Vibeke sætter sig også ved bordet med hænderne knyttet foran sig.

Marie Louise og Hjalte er vokset op i familiens hus på Fanø, gik i samme folkeskole og kendte alle på øen, som det nu er i et øsamfund. Efter gymnasiet begyndte Marie Louise at få forskellige skavanker, der ikke forsvandt igen.

»Det var betændelse i håndleddene, som blev ved med at være der i flere år«, siger Vibeke.

Marie Louise kom på teaterskole, Teater Grundkursus i Esbjerg, hvor Hjalte også senere søgte ind og blev optaget. Senere flyttede hun til Aarhus sammen med en veninde og begyndte at læse dramaturgi. Men der fik hun problemer med ondt i nakken og hænderne – så slemt, at det påvirkede studiet. Til sidst blev hun foreslået at tage en fysisk uddannelse først for at træne smerterne væk – så kunne hun altid komme tilbage på skolebænken senere. Hun begyndte at danse.

»Det viste sig, at hun var helt vildt god til det. Efter kun at have danset i to år kom hun ind på en virkelig god danseskole i Berlin«, siger Hjalte.

»Et nåleøje – hvor kun én af hundrede ansøgere kommer ind«, siger Vibeke.

Så Marie Louise flyttede til Berlin i 2012. Men op mod jul begyndte hun at være plaget af svimmelhed. Kronisk bihulebetændelse. Fik ondt i leddene. Og i hofterne. En dag besvimede hun midt i træningen. Til sidst måtte hendes far og mor hente hende hjem.

»I starten tænkte vi, at det var bihulebetændelsen – hun var på meget stærk penicillin og dansede alligevel, så vi tænkte, at det var, fordi hun pressede sig selv«, siger Vibeke, der var overbevist om, at det ville gå over, hvis datteren fik slappet lidt af.

Bare om at komme i gang

Men Marie Louise blev mere og mere sløj. Og når forældrene besøgte hende i lejligheden i Aarhus, mens hun prøvede at blive rask nok til at tage tilbage til Berlin, var hun bleg og havde sorte rande under øjnene.

»Hun har altid haft sådan en kampgejst, hun ville jo ikke give sig. Hun havde opgivet dramaturgi, og så ville hun ikke også opgive dansen. Hun blev skannet og undersøgt, men de fandt ingen forklaring. Hun fik lov at blive væk fra skolen i en måned, og det var meget stressende for hende, at hun ikke blev rask«, siger Esben.

Lægerne foreslog en operation for den kroniske bihulebetændelse – en operation, der skulle give bedre plads i bihulerne. Det viste sig også, at hun havde en smertefuld skævhed i hofterne, som skulle opereres, og så ville det være slut med at danse. Det tog Marie Louise meget tungt; at hun skulle opgive endnu en uddannelse.

»Der gik hun ned med stress. Hun fik hjælp af en psykolog og kom af med stressen – men det fysiske gik ikke væk. Selv om hofterne fik det bedre, så fik hun det ikke bedre. Til sidst lå hun mest i sengen«, siger Vibeke.

Marie Louise begyndte at læse psykologi i 2013 på universitetet i Aarhus, men var der kun få gange. Hun forsøgte at følge med hjemmefra, men det måtte hun også opgive. Ingenting hjalp.

»Vores egen, hendes og lægernes tilgang var, at hun skulle træne sig ud af det. Gå nogle ture, cykle og så videre. Men vi begyndte at lægge mærke til, at en eller to dage efter sådan en tur blev hun rigtig syg med feber og måtte ligge i sengen«, siger Vibeke. Hun begyndte at læse om symptomerne på nettet og fandt frem til sygdommen kronisk træthedssyndrom/ME.

»Jeg tænkte: »Nej, det er det bare ikke«. Det var for forfærdeligt. Men jeg læste videre om sygdommen og kunne se, at der var mange symptomer, der passede. Jeg har aldrig grædt så meget«, siger hun.

Det er eftermiddag, og Vibeke lytter ved Marie Louises dør. Datteren sover næsten aldrig om natten, og Vibeke håber, at hun får sovet lidt nu.

Værre efter træning

Et af kendetegnene ved sygdommen er, at patienterne lider af post exertional malaise – PEM. Det betyder, at der kommer forsinkede reaktioner på fysisk, mental og følelsesmæssig anstrengelse. Reaktionerne er øgede symptomer eller en forværring af selve funktionsniveauet.

Da Marie Louise blev opereret for bihulebetændelse, fik forældrene desværre bekræftet deres bange anelser om kronisk træthedssyndrom/ME, for Vibeke havde læst, at patienterne reagerer meget negativt på at være i narkose.

»Og hun blev så syg, så syg efter operationen«, siger Vibeke.

Forældrene prøvede at drøfte ME med lægerne, og Marie Louise blev henvist til Center for Funktionelle Lidelser i Aarhus, som også rummer ME-patienter. Men der var halvandet års ventetid.

I samråd med Diagnosecenter Silkeborg fandt familien selv en kognitiv terapeut og en fysioterapeut, der er oplært i gradueret træningsterapi – den behandling, man i centret foreslår patienter med kronisk træthedssyndrom/ME.

»Det gik hun til i over et år. Samtidig med at hun gik på folkeuniversitetet, så meget hun kunne, for at lære om funktionelle lidelser. Hun tænkte, at det var vejen. Men det blev ikke bedre. Tværtimod. Hun fik det værre og værre. Til sidst havde hun ikke kræfter til at komme ud til psykologen. Vi begyndte at tage op og hjælpe hende. Vi kørte derop på skift og lavede mad til nogle dage. Så kunne hun klare sig og gå ud og tage noget mad. Hun prøvede at få trænet efter systemet – men fik hele tiden tilbagefald«, siger Vibeke.

»Vi håbede og troede på, at de to terapeuter ville hjælpe – og at det bare var om at komme i gang. Vi betalte selv for det. Det var jo det, lægerne anbefalede. Men i løbet af 2015 blev hun indlagt til udredning på forskellige afdelinger. Hun kunne ikke møde op til ambulante aftaler. Hun kunne simpelthen ikke komme derind. Til sidst var der en læge på en lungeafdeling, der fik nok og sagde: »Nu indlægger jeg hende, og så kan lægerne komme her og undersøge hende««, siger Esben.

Hun lå heroppe på første sal og kunne mindre og mindre. Hun kunne ikke komme ned. Til sidst kunne hun ikke komme på toilettet. Vi anede ikke, hvad vi skulle gøre. Hun var så dårlig, at vi ikke turde passe hende selv Esben Gustavussen, far til Marie Louise

Marie Louise fik diagnosen postviralt træthedssyndrom/ME. I 2016. Af en læge på Skejby. Men selv på lægens egen afdeling var der stor uenighed om sygdommen. Marie Louise var blevet så dårlig, at forældrene ikke turde lade hende blive i lejligheden i Aarhus. De tog hende med hjem.

»Hun lå heroppe på første sal og kunne mindre og mindre. Hun kunne ikke komme ned. Til sidst kunne hun ikke komme på toilettet. Vi anede ikke, hvad vi skulle gøre. Hun var så dårlig, at vi ikke turde passe hende selv«, siger Esben.

Marie Louise havde en åben indlæggelse i Aarhus, og det valgte familien at gøre brug af. Der var en læge, der havde foreslået en behandling med immunoglobulin, som man også har afprøvet i udlandet til ME-patienter. De håbede, at det kunne vende den dårlige udvikling.

Men da de kom med Marie Louise, var den pågældende læge på studierejse, og der var ingen andre, der kendte til behandlingen fra udlandet. Til gengæld var der en læge, der insisterede på, at Marie Louise skulle være med i samtalerne, at hun skulle spise selv, og at hun havde godt af at få et bad.

Marie Louises ven Lars skriver stadig ofte til hende. Eller sender blomster. 'Velsker' er deres ord for venner, der elsker hinanden.

»Lægen pressede Marie Louise, langt mere, end hun kunne klare, for eksempel til at deltage i timelange samtaler, til hun kastede op af udmattelse og smerte. Han var frygtelig hård ved hende, og det smittede af på sygeplejerskerne. De forstod og accepterede simpelthen ikke, at hun ikke bare kunne sidde op på en badestol. De kendte ikke til PEM – den anstrengelsesudløste sygdomsforværring«, fortæller Vibeke.

Marie Louise drømmer stadig om den tur på hospitalet om natten, fortæller Vibeke.

»Det tilbagefald, hun fik under den indlæggelse, er hun aldrig kommet sig over. Og vi tuder alle sammen, når vi taler om det. Sygeplejerskerne havde den tilgang, at de sagde: »Jeg så, at du kunne vende dig i går, Marie Louise, kom nu. Prøv nu. Jeg ved, du kan«. Det var meget forfærdeligt. Det var tydeligt, at de betragtede os som halvskøre«, siger moderen.

Vibekes knyttede hænder bliver hvide. Hjalte lægger en hånd på hendes skulder.

»At blive mødt med så lidt forståelse på et dansk hospital, det er meget angstprovokerende. Det er svært at finde ord for«, siger hun.

En lille højttaler i køkkenet ringer højlydt med en treklang, som fortæller, at Marie Louise har trykket på knappen inde på værelset. Hun har brug for hjælp. Esben rejser sig i en glidende bevægelse, ruller døren til gangen til side og forsvinder ind på gangen.

Vibeke fortæller, at Marie Louise blev udskrevet med beskeden om, at forældrene selv måtte passe hende, ellers var det plejehjem. Og de skulle selv køre hende hjem med hende liggende på bagsædet i bilen – de tre timers kørsel ville hun nok kun have godt af, mente lægen.

»Underforstået, at det var noget pjat, og at hun skulle tage sig sammen. Så vi måtte selv betale for en ambulance til 10.000 kroner for at få hende hjem. Den åbne indlæggelse var slut, og egen læge skulle tage sig af behandlingen fremover«, siger Vibeke og tager brillerne af.

Esben glider lydløst ud i køkkenet, tager agurkestænger og vand med ind til Louise. Det stod allerede klar i køleskabet.

Hjalte venter, til døren er lukket.

»Da I kom hjem, var jeg på besøg. Jeg var ude i køkkenet. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Den panik med at få hende ind på værelset, hvor hun ligger endnu. Den rædsel, der var i jeres øjne. Det var helt vildt at se sin familie … altså … det var virkelig rystende«, siger han. Det var i 2016.

»Vi har altid forsøgt med ordentlig kommunikation og samarbejde. Men der var vi helt magtesløse«, siger Vibeke og tager en dyb indånding. I stilheden kan vi høre Esbens lavmælte stemme tale til Marie Louise inde i mørket.

Klaveret i stuen er ligesom sofaen dækket til med bunker af papirer. Journaludskrifter, notater, ansøgninger, udskrifter fra nettet, håndskrevne ark, kommunale papirer, korrespondance med læger i ind- og udland, med Ankestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Familien har blandt andet klaget over forløbet på hospitalet. Klagen er ikke behandlet endnu.

Münchhausen by proxy

Men det blev endnu værre, fortæller familien. Da egen læge overtog ansvaret for Marie Louises behandling, var der uenighed i lægehuset om, hvordan sagen skulle håndteres. Og i hvor høj grad Marie Louise måtte få smertestillende medicin, hun risikerede at blive afhængig af.

»Der var én, der hjalp os virkelig meget. Han kontaktede læger, der ved noget om ME, i både Danmark og Norge, og han prøvede at få lindrende pleje til Marie Louise«, siger Vibeke.

Men lægen rejste, og konflikterne endte med, at lægehuset slet ikke ville behandle hende. Familien måtte finde en ny læge. Det nye lægehus var også stærkt skeptisk over for denne ME-diagnose, og at der lå en ung kvinde i et mørkt værelse helt prisgivet sine forældres pleje og omsorg. Derfor aftalte to af lægerne et besøg og ankom sammen med nogle uanmeldte kommunale repræsentanter for at se til patienten.

»For at se, om der lå en udsultet psykisk syg patient i sit eget lort med liggesår, som det blev sagt, da vi spurgte til det«, siger Vibeke.

»Til en mor, der altså er fysioterapeut!«, siger Esben.

Forældrene har kendskab til en anden ung kvinde, som blev passet under lignende omstændigheder i eget hjem. Efter et læge- og kommunebesøg blev den anden kvinde tvangsfjernet fra hjemmet og indlagt på en psykiatrisk afdeling. Pludselig så det ud til, at det samme var ved at ske i deres liv. Familien fra Fanø skrev et brev med overskriften ’Hjælp!’ til de læger, som de vidste havde forstand på kronisk træthedssyndrom/ME og kunne sige god for forældrenes pleje.

Senere – for nylig – har de fået indblik i, hvad lægerne dengang skrev om besøget. De anbefalede, læser Esben op, at plejeforholdet i hjemmet ophørte straks, og udtrykte bekymring for, at begge forældre lider af Münchhausen by proxy – fænomenet, hvor forældre bevidst påfører deres barn skade, sådan at de kan føle sig betydningsfulde i den efterfølgende pleje af barnet.

Hun trænger til at græde, hendes liv er fuldt af sorg. Men hun kan slet ikke holde til at græde Vibeke Gustavussen, mor til Marie Louise

»Ha, ha, ha«, griner Esben, men med frygt i ansigtet. Den tidligere gymnasielærer har undervist i samfundsfag og er chokeret over, at forældrene oven i sygdommen skal møde mistro og modstand.

»Vi har været almindelige velfungerende samfundsborgere og har børn, hvorom lærerne ofte har sagt, at de var nogle dejlige sunde børn, og at det da også måtte være, fordi de kom fra et hjem, hvor de havde det godt. Det har været meget, meget grænseoverskridende at blive mistroet så fuldstændigt. Vi har været bange. For at Marie Louise skulle blive tvangsfjernet. For så vidste vi jo godt, hvordan det ville ende«, siger Esben.

Esben Gustavussen er forfærdet over den måde, sundhedsvæsnet har mødt familien på. Og han ønsker for familien, at de kan blive mødt med mere forståelse. Og hjælp til deres syge datter.

Han henviser til de dårlige erfaringer fra tidligere indlæggelser, hvor Marie Louise ikke er blevet mødt med forståelse for sine voldsomme reaktioner på anstrengelse.

Selv om Marie Louise har fået lov at blive i hjemmet, er situationen uholdbar, i og med at al pleje afhænger af forældrene. Alt foregår på det værelse, som Marie Louise ikke har forladt i snart tre år. Det tager flere dage at klippe negle og vaske hår.

Familien har uden held ansøgt om hjælp til indretning af boligen, så den bliver et bedre sted for Marie Louise at være i, så det for eksempel bliver muligt at gøre rent på hendes værelse, uden at det belaster hende voldsomt. Og lydisolering, så familien ikke skal liste. De har fået afslag på førtidspension til Marie Louise og anket. Som det er nu, får de lidt over et døgns timer per uge fra kommunen, så forældrene kan få en timeløn for at passe deres datter.

»Resten af ugens syv dage arbejder vi gratis«, siger Esben.

Familien ønsker sig – og det gør Marie Louise også, siger de – at der kunne blive ansat en udefra, der kunne tage sig af noget af plejen for at aflaste forældrene. Vibeke anslår, at forældrene er inde hos Marie Louise 20 gange hver dag.

»Og tre gange om natten. Aftenerne er de værste. Der er jeg der hele tiden, for der har hun det rigtig dårligt. Nogle gange har hun så mange spjæt, ryster og er lige ved at gå i krampe, og så står jeg og holder ved hende. Prøver bare at være der«, siger Vibeke.

Man bliver nødt til at gå

Mens Hjalte har været hjemme på besøg, har Marie Louise ventet på at få kræfter til at give ham et kram. Det skete i går.

»Ja, det blev så til et kram med hånden. Jeg kyssede hendes hånd. Så begyndte hun at græde og har ikke lyst til at slippe. Men jeg ved, at jeg bliver nødt til at slippe, for ellers får hun det endnu værre. Det er knust hjerte, hver gang jeg må gå«, siger Hjalte.

»Hun trænger til at græde, hendes liv er fuldt af sorg. Men hun kan slet ikke holde til at græde«, siger Vibeke.

»Hun spørger mig flere gange om ugen, om jeg virkelig tror på, at hun bliver rask igen. Ellers, siger hun, så vil hun ikke al den her lidelse igennem. Hvad skal man sige …«. Vibeke må tage brillerne af igen. Og Hjalte krammer hendes skulder. Og så kommer tårerne.

Over at skulle være stærk og optimistisk. Over at skulle håbe for begge.

»Det er det, man kan give hende – at prøve at udvise overskud, håb og glæde, som måske kan smitte hende en lille smule. Nogle gange, når jeg kommer ud fra værelset, som til jul og nytår, til en stue med glæde, lys og gaver. Hun ligger derinde og ved, at vi holder jul. Og hun ved, jeg er ked af det. Hun er fuldstændig bevidst. Jeg synes, det er en slem sygdom«.

»Det er alt for hårdt«, siger Esben.

»Og når kampen mod systemet kommer oveni, så skal man være gjort af et særligt stof for at stå model til det. Man trænger bare til en håndsrækning. At nogen lytter. Og ligesom bare giver udtryk for, at de gerne vil hjælpe. En man kunne ringe til. En læge, der var lidt inde i det. Nogen, der kunne forstå«.

Treklangen fra højttaleren lyder igen, og Vibeke forsvinder ud på gangen. Moderen har ikke selv forladt huset i mere end to år – kun en enkelt gang for længe siden for at gå til frisøren.

»Den her sygdom er ad helvede til«, siger Esben og kigger efter sin kone.

Han er for nylig gået på pension og forlader kun huset, når der skal hentes noget og købes ind. Han og Vibeke har på skift sovet på sofaen i stuen, siden Marie Louise flyttede hjem.

Vibeke kommer ind med en tom kop med sugerør.

»Jeg har en besked fra Louise. Hun siger, at svaret på dit spørgsmål er: »At der kommer en bedre forståelse både i sundhedssystemet og andre systemer, man kommer i kontakt med. Og at der bliver skrevet om det, så både jeg og andre, der lider af det, kan få hjælp«. Og hun vil gerne have, at du går derind, så hun selv kan sige det til dig«.

For anden gang leder Vibeke mig gennem gangen og ind i det mørke rum:

»Jeg hørte, hvad din mor sagde, og du behøver ikke gentage det, bare lige bekræfte det«, siger jeg ind i mørket og ridser op, hvad Vibeke sagde.

»Det var det, jeg sagde. Det går lidt langsomt. Undskyld, at jeg ikke kan sige mere«, siger hun.

Jeg kommer befippet til at ævle lidt mere om, at jeg håber det bedste for hende.

»Jeg hører, hvad du siger, jeg kan bare ikke lige …«, siger Marie Louise, og så siger Vibekes kropssprog, at min besøgstid er forbi.

Marie Louise forsøgte sig med tre uddannelser, som hun måtte holde op med på grund af sin sygdom. Her er hun i Aarhus, inden hun blev så syg, at hun kun kunne ligge i sengen. Privatfoto

