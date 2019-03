Spørg Bente Klarlund: Kvinder sover lidt mere end mænd

FOR ABONNENTER

Dorien van Veelen: Jeg har læst, at der i en britisk undersøgelse for nogle år siden blev fundet en forskel i mænds og kvinders behov for søvn. Årsagen skulle være, at kvinders hjerne er mere på arbejde, fordi kvinder skulle ’multitaske’ mere. Derudover blev der nævnt noget om, at kvinder ved siden af arbejde også klarer det meste derhjemme.