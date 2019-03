Jeg er glad for, at politikerne ved, at vi er en uddøende race

I skovlunde vest for København har praktiserende læge Jørgen Steen Nielsen en travl hverdag med ældre patienter, der lider af alt fra diabetes 2 til rygerlunger og forhøjet blodtryk. I sin klinik midt i et almennyttigt boligbyggeri tager han blodprøver, ringer til sygehuse og undersøger med kyndig hånd smerteplagede patienter.

Den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en sundhedsreform skal navnlig tage hånd om, at der med årene bliver flere af den slags patienter i det danske sundhedsvæsen, fordi vi bliver ældre og rager flere kroniske sygdomme til os. Her får Jørgen Steen Andersen og resten af landets 3.400 praktiserende læger en nøglerolle. Politiken besøgte ham en dag i januar og fulgte hans arbejde. Nu ringer vi til ham for at blive klogere på, om sundhedsaftalen vil løse de problemer, han oplever i sin hverdag.

»Det er meget svært at sige«, siger Jørgen Steen Andersen i en af dagens få og korte pauser.

»Men jeg er glad for, at vi praktiserende læger bliver bemærket i aftalen. Det er os, der er tæt på borgerne, og vi er indgangen til sundhedsvæsnet. Det er et pænt signal at sende. Politikerne er opmærksomme på, at vi er en uddøende race, som i mange år har været hårdt pressede, så flere læger har forladt systemet«, siger han og fortsætter:

»Vi har meget travlt, og der har været en nedadgående spiral, hvor flere er stoppet, og vi har fået flere patienter. Sundhedsreformen placerer almen praksis som grundstenen, og det er godt. Her tænker jeg eksempelvis på flere uddannelsesstillinger og muligheden for at være tutor for flere unge læger på én gang«.

Et smalt politisk flertal bag en så omfattende reform af sundhedsvæsnet er han dog skeptisk overfor. Ikke mindst fordi folketingsvalget er tæt på:

»Spørgsmålet er så, om det overhovedet bliver gennemført. Jeg opfatter aftalen som et valgoplæg, og jeg er da ked af, at sundhedsområdet står til at blive en politisk kampplads, for vi har brug for ro og stabilitet, uanset hvem der vinder regeringsmagten. Vi lever af kontinuitet og fornuft, og det kan brede politiske flertal bedst sikre«.

Lægen er på ingen måde imponeret af de administrative dele af reformen, hvor der blandt andet bliver skabt et »fjernt administrativt led, Sundhedsvæsen Danmark, i Aarhus«, som han kalder:

»Når der bliver lavet reformer, går det trægt og langsomt, før vi læger finder en fornuftig måde at gøre tingene på. Og så kan det være, at alt bliver lavet om igen«.

Jørgen Steen Andersen siger, at han arbejder under de vilkår, han bliver budt.

»Men grundlæggende bliver jeg skræmt, når rammebetingelserne for mit arbejde bliver lavet om. Reformer medfører altid en masse støj på linjen og en masse ballade, før vi finder hinanden igen i sundhedsvæsnet. Før man bliver klar over, hvem man kan henvise til. Du så jo selv sidst, hvordan jeg sad og ringede rundt til dem, jeg ved, kan hjælpe mig i de konkrete situationer. Der bliver en vis fortrolighed person til person, som kan gå tabt i reformer. For hvem skal jeg ringe til«, spørger Jørgen Steen Andersen.

Han peger på, at patienter vænner sig meget langsomt til nye mønstre.