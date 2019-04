Fakta

Sagen kort

Rapport fra Retspsykiatrisk Klinik dokumenterer, at tre ud af fire sindssyge kriminelle ikke modtog tilstrækkelig psykiatrisk behandling i tiden op til ugerningen.

218 mentalerklæringer fra 2. halvår 2016 blev undersøgt, svarende til 90 procent af alle i perioden, for at se, om utilstrækkelig psykiatrisk behandling er risikofaktor for kriminalitet. Det var det i tre ud af fire tilfælde.

Politikere, læger og organisationer er bestyrtede over resultatet og kræver øjeblikkelig handling.