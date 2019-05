Ildsjæle foreslår nyt akutnummer: Ring 115 for akut hjælp til psykisk syge

Din datter isolerer sig, græder konstant og siger, at alt ville være bedre, hvis hun ikke levede. Hvem ringer du til for at få hjælp? Psykiatriske ildsjæle, som Politiken har bedt om at nytænke psykiatrien, foreslår et nyt telefonnummer ved akut psykisk sygdom: 115. Politikere er delte om forslaget.

Du ved, hvilket nummer du skal ringe til, hvis du bliver syg uden for din læges åbningstid, og du ved, hvilket nummer du skal ringe til, hvis du ser en trafikulykke.

Men ingen aner, hvor de skal ringe hen, hvis de ser en dybt psykotisk mand gå på gaden og tale i tunger, hvis deres datter får angstanfald, eller hvis de selv er så kede af det, at de intet magter.

Derfor skal der oprettes et helt nyt akut telefonnummer – 115 – til akut hjælp til psykisk sygdom og mental mistrivsel. Det foreslår syv psykiatriske ildsjæle, som Politiken har inviteret til psykiatrisk topmøde.

»I dag er det svært at få overblik over, hvor man skal ringe hen, når ens pårørende får det psykisk svært, eller nogen omkring en har brug for hjælp til noget, der ligner psykiatrisk lidelse. Det behøver ikke kun være svær sindssygdom, men også hvis nogen er svært kede af det eller opfører sig besynderligt. Det skal 115 løse«, siger psykiatrisk udrykningslæge i Region Hovedstaden Simon Gartner.

Ifølge de syv psykiatriske ildsjæle skal det nye 115-nummer være borgerens indgang til akut psykiatrisk hjælp. Fra telefonen vil borgere blandt andet kunne blive henvist til psykiatrisk akutmodtagelse, og der kan sendes en psykiatriambulance til den syge borger.

»Der er så mange indgange og steder at få hjælp, som kræver koordinering, hvor mange psykisk syge mister overblikket. Det skal 115 til akutte psykiatriske situationer ændre på«, siger Mads Værnholt Madsen, der også deltog på topmødet og til daglig er socialfaglig brobygger ved vagtcentralen, Præhospitalet Region Midtjylland.

På Christiansborg er der bred enighed om, at sindslidende skal have bedre, hurtigere og mere effektiv hjælp, men der er delte meninger om, hvorvidt et nyt telefonnummer ved akut psykisk sygdom er en af løsningerne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kalder et fælles telefonnummer for »nytænkende«.

»Jeg forstår fuldstændig ønsket. Jeg forstår behovet. Det er en spændende idé, som jeg gerne vil arbejde videre med efter et valg, hvor vi kan dykke ned i udfordringer, muligheder og perspektiver. Hvorfor er der ingen, der er kommet med den ide før«, siger ministeren.

Hos SF siger psykiatriordfører Trine Torp, at det er »en god idé«.

»Jeg har lige talt med nogen, som stod med en selvmordstruet borger, og de vidste ikke, hvor de skulle søge hjælp. Andre oplever at blive afvist, når de selv henvender sig. Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt med en fælles indgang til psykiatrien, hvor man fra starten bliver gelejdet det rigtige sted hen«, siger hun.

Ordfører og tidligere sundhedsminister Astrid Krag (S) er derimod skeptisk. Psykisk og fysisk sygdom skal ligestilles, og derfor bør den ene del ikke udskilles med et særligt telefonnummer, siger hun.

»Jeg vil hellere gøre opmærksom på, at man kan ringe 112 ved alvorlig og akut psykisk sygdom. Der er en fagperson i den anden ende, der om nødvendigt kan visitere videre«, siger hun.

Kilde: Politiken / Video: Lars Igum Rasmussen og Jacob Ehrbahn / Klip: Henrik Haupt

Også Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti tvivler på, at et nyt fælles telefonnummer er den rette hjælp til borgerne. Forslaget er »fint«, siger hun, men spørgsmålet er, om det kan fungere sammen med de lokale tjenester, der er i kommunerne.

»I Greve Kommune sidder to fagpersoner om natten og tager telefonen, når folk ringer med for eksempel angst og selvmordstanker. Nogle gange er en samtale nok, andre gange rykker de ud til en borger og finder ud af, om personen skal på psykiatrisk skadestue eller kan vente og besøge egen læge dagen efter«, fortæller hun og tilføjer, at tjenesten modtager over 2.000 opkald årligt.

Politiken inviterede syv udvalgte fagpersoner til at bruge fem timer i samme rum og komme med deres bud på en fornyet psykiatri. Udgangspunktet var, at overlæge i psykiatri Gitte Ahle for en måned siden udtalte, at der er behov for at nulstille psykiatrien. Nu præsenterer panelet ni anbefalinger, hvoraf den ene altså er 115 – og nummeret er ledigt.