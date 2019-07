Stik imod vores biologi: Vi tror fortsat på det livslange monogame parforhold

Flere åbne parforhold, nye digitale muligheder for flirt og utroskab og et eksploderende antal kvinder, der vælger at få børn alene.

Jeps, men langt de fleste danskere drømmer fortsat om og tror på den livslange kærlighed til én person i et monogamt parforhold.

Det siger 76 procent i en ny Megafon-undersøgelse blandt 1.000 respondenter foretaget for Politiken og TV 2. Også selv om virkeligheden i snart 40 år har været, at tæt på hvert andet ægteskab ender i skilsmisse.

Kun 10 procent afviser ifølge undersøgelsen ideen om det livslange monogame parforhold.

»Det overrasker mig faktisk, at der fortsat er så mange, der tror på det lange monogame forhold. Kernefamilien og ægteskabet ses jo lidt som gammeldags og konservativt«, siger forfatter Katrine Marie Guldager, der i flere bøger har beskæftiget sig med det moderne parforhold.

Serie Moderne kærlighed Størst af alt er kærligheden. Problemet er, hvordan man finder den. Og bevarer den. En sommerserie om glæder og udfordringer ved at give sig hen til den anden i 2019. Om skilsmisse, mikroflirt, parterapi, phubbing, polyamori og jagten på det første kys. Vi vil også gerne høre din historie: Hvordan mødte du dit livs kærlighed? Læs mere på pol.dk/7284891 eller skriv direkte til julie.kauffmann@pol.dk

Ifølge forfatteren er det naturligt, at de fleste danskere fortsat drømmer om det livslange monogame forhold.

»Vi har sindssygt meget brug for andre mennesker i vores liv, for vi kan ikke elske os selv. Måske er det vildt fedt at være alene i perioder, men grundlæggende er vi mennesker ikke lavet til at være alene. Vi søger fællesskaber med andre, og det finder mange i parforholdet«, siger Katrine Marie Guldager.

Imod den menneskelige biologi

72 procent af danskerne lever ifølge undersøgelsen i et fast parforhold, hvoraf 5 procent ikke længere har en seksuel relation, mens 1 procent i fast parforhold også har seksuelle relationer til en eller flere andre.

7 procent angiver, at de inden for det seneste år har været deres partner utro – hyppigst folk i 40’erne.

Trine Bilde, evolutionsbiolog og professor på Institut for Bioscience – Genetik, Økologi og Evolution, Aarhus Universitet, understreger, at det monogame parforhold er »imod den menneskelige biologi«.

»Så når vi alene ser på biologien, er der ingen hanner, der har interesse i det monogame forhold. Derfor er vores forestilling om den ideelle måde at leve på – i det monogame livslange parforhold – også i modstrid og konflikt med vores underliggende biologi. Det er en kulturel institution, der var nødvendig, da kvinden og hendes afkom skulle forsørges«, siger Trine Bilde.

Evolutionsbiologen understreger dog, at der naturligvis kan være mange menneskelige og kulturelle fordele ved at leve monogamt med én livsledsager.

»Kernefamilien som fundament har mange fordele, særligt for afkommet, ligesom det øger slægtens chance for overlevelse«, siger hun.