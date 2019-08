For første gang nogensinde har man haft succes med at afprøve en vaccine mod en af verdens mest udbredte kønssygdomme, klamydia, på mennesker – og vaccinen er dansk. Der går mindst fem år, før den er på markedet.

Danske forskere har taget et stort skridt i retning af at skabe en vaccine mod den mest udbredte kønssygdom i Danmark og nummer 2 i hele verden. For første gang nogensinde har man haft succes med at afprøve en vaccine mod klamydia på mennesker.