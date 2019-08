Farligt legetøj: Squishies vender tilbage i en ufarlig version

De nuttede krammedyr ’squishies’ gik sidste år sin sejrsgang blandt børn verden over. I Danmark var fornøjelsen kort, da Miljøstyrelsen opdagede, at legetøjet afgav giftige gasser. Nu er skumlegetøjet tilbage uden farlige kemikalier.

Måske har du allerede set dem i butikkerne. En hund med et tørklæde af pepperonipizza eller en misfornøjet kat med briller og butterfly. De såkaldte ’squishies’, små legetøjsfigurer af skum, er tilbage på hylderne i flere legetøjbutikker og boghandlere.

Da danskerne sidste år stiftede bekendtskab med legetøjet for første gang, endte det ellers i ballade. Miljøstyrelsen foretog en undersøgelse af 12 figurer, der alle frigav farlige, kemiske stoffer. Styrelsen rådede dengang børnefamilier til at smide alle deres squishies ud, fordi figurerne udgjorde en sundhedsrisiko for børnene.

Sagen kort Det farlige legetøj Squishies er små skumplastfigurer, som børn kan samle på og lege med. De hittede i foråret 2018 og var en verdensomspændende dille. I juni sidste år testede Miljøstyrelsen 12 figurer for afgasning af kemiske stoffer. Alle testede figurer afgassede kemiske stoffer i så store mængder, at figurerne blev betegnet som sundhedsskadelige. Miljøstyrelsen rådede forældre til at smide alle Squishies ud, og figurerne blev fjernet fra hylderne i de danske legetøjsbutikker.

Denne gang er der ikke noget at frygte, lyder det fra Indeks Retail, der står bag butikkerne Legekæden og Bog&Idé, hvor de nye squishies er at finde. Administrerende direktør i Indeks Retail, Marianne Lyngby Pedersen, garanterer, at ingen forældre har noget at frygte ved at købe den nye kollektion af squishies.

»Vi har fået spørgsmål i butikkerne fra forbrugere, der vil vide, om de kan føle sig trygge ved det nye legetøj. Det kan vores medarbejdere heldigvis svare ja til. De nye figurer er produceret uden de farlige stoffer, som viste sig at være i figurerne sidste gang. Denne gang har vi valgt leverandør efter, hvor grundigt de tester produkterne«, forklarer Mette Lyngby Pedersen.

Pas på legetøj uden for EU

Selv om danske butikker sidste år måtte tilbagekalde squishies-figurerne, har legetøjet levet i bedste velgående på internettet. På nettet koster figurerne en brøkdel af, hvad de fås for i danske butikker.

Men vær forsigtig, når du handler legetøj på nettet, lyder rådet fra Miljøstyrelsen. Kontorchef i Miljøstyrelsen Magnus Løfstedt gør opmærksom på, at varer produceret uden for EU ikke skal leve op til samme krav som EU-producerede varer. Derfor er det især dem, man skal holde øje med.

4 råd fra Miljøstyrelsen Det skal du holde øje med 1. Vær ekstra kritisk uden for EU EU har særlige regler for sikkerheden af legetøj. Spørg dig selv, om prisen er for god til at være sand. Kig efter producentens kontaktoplysninger. Kan du ikke finde dem, så overvej købet en ekstra gang. 2. Lugt til legetøjet Lugter legetøjet stærkt af parfume eller kemi? Det er unødvendigt at tilsætte parfume i legetøj, og det kan give allergi, så det bør man undgå. Kemisk lugt behøver ikke nødvendigvis være farligt. Men man bør alligevel være opmærksom. 3. Spørg om afgasningstest Sidst Squishies var på markedet, var problemet, at legetøjet frigav kemiske gasser. Hvis der er lavet en afgasningstest, må man gå ud fra, at producenten har været opmærksom på det problem. 4. Kig efter CE-mærket CE-mærke viser, at produktet lever op til EU-lovgivningen. Der er dog ikke nogen myndighed, der tjekker efter. I princippet kan man svindle og sætte det på selv. Gå dog alligevel efter CE-mærket, for det sandsynliggør, at produktet er i orden. Kilde: Magnus Løfstedt, Miljøstyrelsen Vis mere

Hos Indeks Retail bekymrer Marianne Lyngby Pedersen sig over, om nogle forbrugere vil forveksle deres produkter med de billige konkurrenters.

»Hvad angår kemikalier, står vi med et helt andet produkt end det, man kan købe på nettet. Men de ligner hinanden på en prik. Der ligger problemet. De andre produkters sikkerhed kan vi ikke sige noget om. Men jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at producere produktet så billigt og samtidig undgå farlige kemikalier«, siger Marianne Lyng Pedersen.

Ingen farer ved danske squishies

Mens det er usikkert, hvad produkter uden for EU indeholder, er der ikke grund til at være nervøs for de nye danske squishies. Sådan lyder meldingen fra Miljøstyrelsen. Kontorchef Magnus Løfstedt mener generelt, at danskerne kan have tillid til butikkerne herhjemme. Måske kan man stole endnu mere på det, når det gælder produkter, der tidligere har været problemer med.

»Det ville overraske mig, hvis producenter af nye squishies ikke har haft stor fokus på netop kemikalier, når nu der var så meget ballade sidste år«, siger Magnus Løfstedt.

Miljøstyrelsen vil alligevel følge den nye udgave af legetøjet, ligesom de følger andet dansk legetøj ved løbende stikprøvekontroller. Magnus Løfstedt fortæller, at der ikke er planlagt en kontrol af squishies foreløbig, men at det er et område, der holdes øje med netop på grund af legetøjets forhistorie.