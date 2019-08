Styrelse udelukker tobaksindustriens lobbyister - I arbejder for en industri, der er skyld i sygdom og død

Sundhedsstyrelsen afviser samarbejde med firmaer, der også arbejder for tobaksindustrien. »De påtager sig fejlagtigt rollen som folkevalgte politikere«, siger formand for brancheforening.

Arbejder du for tobaksindustrien, hvis dybt afhængighedsskabende produkter hvert år er den direkte årsag til alt for tidlig død for langt over 13.000 danskere, så skal du ikke arbejde for os.

Sundhedsstyrelsen dropper nu al form for samarbejde med konsulent-, kommunikations-, reklamebureauer, individuelle influencere og bloggere, der arbejder for eller inden for det seneste år har samarbejdet med tobaksindustrien.

»Tobaksbrug er ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO en alvorlig trussel mod folkesundheden. Derfor vil vi ikke længere være kunder hos dem, der arbejder for en industri, der er årsag til så mange borgeres sygdomme og død«, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen bruger årligt et tocifret millionbeløb på eksterne firmaer, der leverer strategisk rådgivning, hjælper med oplysningskampagner, producerer digitale og trykte materialer samt andre specialiserede konsulentydelser.

»I vores optik kan et kommunikationsbureau ikke om formiddagen rådgive os om en kommende kampagne mod rygning for så om eftermiddagen at dreje kasketten 180 grader og holde møder med tobaksindustrien og så hjælpe dem med at udbrede nogle af deres mange sygdomsfremkaldende produkter. Det klinger ikke rigtigt med vores grundværdier, og jeg tror også, at folkedomstolen vil synes, at det dobbelte kundeforhold ser skidt ud«, siger Søren Brostrøm.

Danmark har underskrevet WHO’s rammekonvention om tobakskontrol, den største og stærkeste mellemstatslige konvention på sundhedsområdet, hvis formål er at få udfaset brugen af tobak på globalt plan.

Konventionen fastslår, at myndigheder ikke må samarbejde med tobaksindustrien, hvorfor Sundhedsstyrelsen i flere år ikke har holdt møder med selve tobaksindustrien, selv om den har spurgt. Ligesom alle henvendelser fra industrien bliver dokumenteret og lagt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

»Rammekonventionen fastslår, at tobak er et illegitimt produkt, der skal bekæmpes, og det ikke giver mening at have nogen dialog med industrien, der markedsfører det. Derfor breder vi det nu også ud og skriver det nye forbehold ind i alle vores standardkontrakter. På den måde opfordrer vi også kommunikations- og konsulentbranchen i Danmark til helt generelt at overveje, hvad de gør for folkesundheden og tobaksforebyggelsen i deres virke«, siger Søren Brostrøm.

Underligt og tankevækkende

Jens Peter Jensen er formand for Kreativitet og Kommunikation, der er brancheorganisation for virksomheder, der arbejder med interessevaretagelse som public relations og public affairs. Blandt medlemmerne er firmaer, som er på lønningslisten hos tobaksindustrien.

Han kalder det yderst betænkeligt, at Sundhedsstyrelsen nu tager dette skridt.

»Der er masser af viden og statistik i omløb om, hvad der er godt og skidt for os, og Sundhedsstyrelsen udtaler sig sikkert fint om risikoen ved rygning. Men det er i min optik meget underligt og tankevækkende, at de tager en yderligere konsekvens og nu ikke vil samarbejde med udvalgte kommunikationsfirmaer, der beskæftiger sig med en lovlig industri, der sælger lovlige produkter. De påtager sig fejlagtigt rollen som folkevalgte politikere«, siger Jens Peter Jensen.

»Hvad bliver det næste? Vil Sundhedsstyrelsen heller ikke have noget at gøre med firmaer, der også samarbejder med alkoholindustrien eller med slagterier, der sælger fedtholdigt kød?«, siger han.