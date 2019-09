Børn tager mobilen med i seng, og det skader nattesøvnen – og deres karakterer i skolen

Hvert andet barn bruger sin smartphone eller tablet inden sengetid, viser ny undersøgelse. Skærmene frarøver børn og unge nødvendig søvn, og det kan have alvorlige konsekvenser. Ekspert opfordrer forældre til at interessere sig for deres børns digitale liv. Så er det lettere at sætte grænser.

Ligger din teenagedatter med ansigtet oplyst af sin telefon inden sengetid og har gang i et par tråde på Messenger, mens hun lige fører tommelfingeren ned over skærmen for at opdatere sin Instagram? Eller har din 10-årige søn sin tablet inden for rækkevidde i sengen og bliver forstyrret af bimlende notifikationer fra sine spil, når han prøver at falde i søvn?