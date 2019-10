Diætist: »Jeg skulle aldrig have lavet kostplaner!«

Serie

Tyk og sund?

17 procent af de voksne danskere er svært overvægtige. Politiken-journalist Marie Nørgaard Skadhauge er en af dem. I mange år har hun forsøgt at slanke sig ved at gå på alverdens kure. Alligevel har hun aldrig vejet mere end nu.

Derfor har Marie Nørgaard Skadhauge sat sig et nyt mål. I stedet for på vægten skal fokus være på helbredet, for hun ønsker et godt og aktivt liv mange år endnu.

I fem uger sætter vi fokus på de aspekter, der fylder, når overvægtige gerne vil tabe sig. Vi hjælper til løsninger og forståelse i fem artikler.

Sådan træner du bedst din overvægtige krop

Derfor virker dine slankekure aldrig

Sådan bliver psyken din ven

Sådan spiser du dig sundere

Sådan slipper du af med hængende hud









