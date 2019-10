Støttepartier presser regeringen på røgen med fire konkrete krav

Enhedslisten, Radikale og SF kræver nu tre yderligere indsatser på tobaksområdet tilføjet regeringens ellers massive tobakshandleplan. Plus et krav på prisen.

På kort tid er tobaksforebyggelse og kampen mod den stigende ungdomsrygning blevet Danmarks største sundhedspolitiske emne.

Regeringen fremsatte for få uger siden en markant handleplan med otte punkter, der skal kvæle den skadelige nikotinrøg, før den ender i især de unges lunger.

Bortset fra dyrere cigaretter vil regeringen blandt andet indføre neutrale cigaretpakker, gemme tobak under butiksdisken, indføre rygeforbud på erhvervsskolerne, røgfri skoletid i grundskolen og skærpe krav til nikotinprodukter, herunder e-cigaretter.

Men det er ikke nok for de tre partier, der sikrer, at Mette Frederiksen (S) er statsminister. SF, Radikale og Enhedslisten kræver nu tre yderligere punkter tilføjet listen over tobakstiltag, ud over at partierne stejlt står på, at prisen på en pakke cigaretter hæves til 60 kroner på én gang og ikke indfaset til 50 kroner over 2 år, som regeringen foreslår.

FAKTA Hvad dør vi af? Hver år koster rygning 13.600 danskere livet, mens mangel på motion koster 6.000 livet, alkohol koster 2.900 livet, og 630 dør årligt som følge af svær overvægt. Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed

»Det er helt afgørende, vi får gjort op med, at flere unge ryger. Rygning er den væsentligste årsag til ulighed i sundheden, og derfor skal vores ekstra tiltag kombineret med regeringens ellers mange gode forslag sikre, at også unge fra kortuddannede og lavindkomstfamilier, som ryger mest, får en længere levealder og bedre livskvalitet«, siger Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten.

De tre partier ønsker desuden, at der afsættes penge, så socialt eller økonomisk udsatte kan få rygestopkursuser og rygestopmedicin gratis. At der kommer markant strammere regulering af alle former for nikotinprodukter, som alle skal omfattes af handleplanen øvrige indsatser. At regeringen undersøger, om Danmark kan forbyde alle kommende nikotinprodukter på markedet.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der sket en »helt utrolig positiv bevægelse på tobaksområdet«.

»Prisen er isoleret set det vigtigste instrument, som forstærker alle andre initiativer. Derfor er det dejligt, at Enhedslisten, Radikale og SF i ét hug vil hæve den til 60 kroner. Men deres øvrige, nye initiativer vil gøre regeringens gode udspil, hvis vi ser bort fra deres slappe prisudspil, endnu bedre«, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse savner fortsat røgfri skoletid på ungdomsuddannelser, så unge slet ikke må ryge, mens de eksempelvis er i gymnasiet.

Røgen har politisk energi

Rygeloven fra 2007, der forbød rygning indendørs, på arbejdspladser og i det offentlige rum, ændrede markant danskernes syn på tobaksrygning, og sendte rygerne udendørs.

Siden har det været småt med markante politiske tobakstiltag, og derfor opgav Kræftens Bekæmpelse i miden af 2010’erne Christiansborg og oprettede sammen med TrygFonden indsatsen ’Røgfri Fremtid’, hvor civilsamfundet skal sikre, at ingen børn og unge i 2030 ryger, mens kun 5 procent voksne ryger.

Da daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) i 2016 støttede ønsket om en røgfri generation og skrev 2030-målsætningen ind i ’Kræftplan 4’ uden nævneværdige initiativer, vendte tobakken tilbage til Christiansborg med Socialdemokratiet og medier som drivende kræfter. I 2017 dokumenterede Politiken eksempelvis over et halvt år, hvor let mindreårige kunne købe tobak ulovligt. Landspolitikerne indså, at noget skulle ske.