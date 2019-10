Patienter venter over et år i klagesager

Udflytningen af Styrelsen for Patientklager er blevet et mareridt for de folk, der klager over sygehusene. I snit må de nu vente hele 14,5 måneder på at få afgjort deres sag.

En junidag sidste år mistede Peter Lotinga sin hustru. Hun havde et alvorligt mavesår, som ikke blev opdaget. Derfor har han sendt en klage til Styrelsen for Patientklager, og foreløbig har han ventet 9 måneder på svar.

Peter Lotinga er langtfra den eneste, der venter længe på at få sin sag afgjort. Målet er 9 måneders ventetid, og der har i årevis været problemer med at leve op til det. Men efter styrelsen flyttede fra København til Aarhus som led i udflytningen af statslige arbejdspladser, er sagsbehandlingstiden løbet løbsk. Bare siden nytår er den steget fra i snit 13,1 måned til nu 14,5 måneder. Det viser helt friske tal, styrelsen har trukket for Politiken.

Sagsbehandlingstid Gennemsnit for patientklager 2015: 12,8 2016: 12,4 2017: 13,6 2018: 13,1 2019 til dato: 14,5 Kilder: Styrelsen for Patientklager og Sundheds- og Ældreministeriet

»Det er fuldstændig urimeligt, og vores oplevelse er, at problemet lige nu bare vokser sig større og større og større«, siger direktør i paraplyorganisationen Danske Patienter Morten Freil.

Han fortæller, at organisationen løbende har kontakt med frustrerede, vrede patienter, som efter at have ventet i månedsvis end ikke har fået en bekræftelse på, at Styrelsen for Patientklager har modtaget klagen. Sidste år klagede 7.369 personer.

Udvikling Antallet af klagesager 2015: 6.612 2016: 6.335 (- 4 pct.) 2017: 6.848 (+ 8 pct.) 2018: 7.369 (+8 pct.) Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

De burde som minimum få et overslag på, hvor lang tid det vil tage at behandle klagen, mener Morten Freil: »Det er ubegribeligt, at det er kommet så langt ud«.

Han påpeger, at det krænker retsfølelsen, og man risikerer, at andre patienter i mellemtiden bliver udsat for samme fejl.

Sagerne er ofte ganske alvorlige, viser en gennemgang af

tidligere afgørelser. I flere tilfælde har lægevagten ikke reageret på opkald om patienter, der viste sig at have meningitis. Andre gange er operationer gået galt; en patient fik for eksempel sat sit knæ forkert sammen, mens en kvinde ikke blev ordentligt bedøvet under et planlagt kejsersnit.

Der er ikke noget at sige til, at Danske Patienter oplever frustration blandt dem, der venter længe, understreger psykolog Charlotte Green. Det kan fylde hele éns hverdag og føre til søvnløshed og stress.

»Rent psykologisk er det vældig, vældig opslidende, og det går ud over selvværdet, fordi man oplever ikke at blive taget alvorligt, når der bare er tavshed fra systemets side«.

Styrelse: Det kommer til at tage tid

Direktøren for Styrelsen for Patientklager, Lizzi Krarup Jakobsen, afviser at lade sig interviewe, men skriver til Politiken, at hun anerkender, at den lange sagsbehandlingstid er frustrerende for patienter og pårørende. Hun forklarer primært situationen med, at der er opstået en ophobning af sager, fordi styrelsen flyttede. Det skete ad to omgange i 2015 og 2018, og kun i alt 11 medarbejdere valgte at flytte med. Det vil sige, at 219 af de 230 ansatte i styrelsens domicil i Aarhus er nye.

»Klagesager er et komplekst arbejdsområde, der tager tid at lære, og vi må ikke gå på kompromis med kvaliteten. Det kommer derfor til at tage tid, før vi er oppe i den forventede flyvehøjde«, skriver Lizzi Krarup Rasmussen.