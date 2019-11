Udviklingen er »rystende og helt uholdbar«: Psykiatrien er i knæ

»Selvfølgelig er det isoleret set positivt, at brugen af bælter falder. Men når personalet løsner de fysiske bælter, bruger de i stedet kemiske bælter eller kødbælter. Det ser måske pænere ud i statistikken, men den enkelte patient kan opleve det som mere indgribende, at fem personer ligger oven på vedkommende i timevis og holder fast i arme, ben og krop. Hvis disse tal ikke er et wake up call til regeringen om, at der er akut brug for hjælp til psykiatrien, så er der intet, der kan vække den«, siger Knud Kristensen fra Sind.

Regeringen har bebudet, at den vil lave en tiårsplan for udviklingen af psykiatrien, og at den vil inddrage medarbejdere og andre fagfolk i processen, der forventes igangsat næste år. Enhedslisten har i forhandlingerne om finansloven for 2020 presset på for, at der allerede nu bliver afsat en såkaldt akutmilliard til psykiatrien.

Går psykotiske rundt i gaderne

Overlæge i psykiatri Gitte Ahle er formand for psykiaternes faglige sammenslutning, Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun har i årevis fortalt, at psykiatrien er nødlidende, og at patienterne får en alt for ringe behandling. De nye tal fra Sundhedsstyrelsen kommer ikke bag på hende. Det store fokus på at nedbringe antal bæltefikseringer kommer med en pris, konstaterer hun.

»Det forekommer, at patienter, som skulle være bæltefikseret, bliver udskrevet, så de ikke figurerer i statistikken. Det forekommer også, at man giver patienter udgang, så de kan rase lidt ud, for at undgå en bæltefiksering. Så går de psykotiske rundt i gaderne i stedet for. Så man kan godt få bæltetallene til at se pæne ud. Mere akut beroligende medicin under tvang er en anden metode til at nedbringe brugen af bælter«, siger hun og fortsætter:

»Men den eneste måde, du kan nedbringe den samlede brug af tvang på, er ved at sikre ordentlige ressourcer til psykiatrien, så der kommer ro på afdelingerne, og patienterne får ro i hovedet. Jeg fatter ikke, at når vi har et lægeligt speciale, hvor vi må bruge tvang, at man så ikke samtidig sikrer tilstrækkelige ressourcer til at nedbringe tvangen til et absolut minimum«.

Gitte Ahle sætter sin lid til, at den bebudede tiårs-plan fra psykiatrien vil gøre op med årtiers underprioritering af området, som hun siger.