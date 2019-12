Her er de sygdomme, vi googler mest

Automatisk oplæsning Beta

Kan du huske, der var en tid, før vi bad doktor Google om svar, når vi blev opmærksomme på et eller andet symptom? Dengang før vi alle sammen pludselig blev eksperter, selv om vi ikke var læger? For hvor svært kan det være?

Der var en tid, lægen var oraklet, som vi altid søgte svar hos. Eller måske havde vi et digert opslagsværk stående på hylden, som vi med autoritet kunne plukke ned og bladre i for at finde svar på spørgsmål om for eksempel diabetes.

Nu er informationer om alt få klik væk med musen, og spørger du lægerne, er det ikke nødvendigvis kun godt. For vi går nu fejlagtigt rundt og tror, at vi kan være eksperter i egen sygdom, selv om lægen er den uddannede.

Sundhed.dk er et modsvar på dette. For her er oplysninger samlet fra officielle sundhedsfaglige kilder, så troværdigheden er i top. Og vi brugte portalen 5,5 millioner gange i år til at finde viden om sygdomme. I 2019 var top-10 over vores søgninger således:

diabetes

kol

fnat

depression

stress

skoldkopper

klamydia

lungebetændelse

astma

øresten

Og det flugter med de lidelser, vi går til den praktiserende læge med.