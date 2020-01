Tegn hos spædbørn forudsiger risiko for en diagnose senere i barndommen

»Det er helt oplagt, at vi skal sætte ind her for at forebygge, at så mange børn og unge udvikler psykiatrisk sygdom«, siger Sophie Hæstorp Andersen og understreger, at hun ikke er ude på at sygeliggøre alle små børn, der ikke spiser eller sover helt godt, men at undersøgelsens resultater rejser nogle vigtige opmærksomhedspunkter.

»Det er vigtigt at bygge videre på vores særlige system i Danmark, hvor sundhedsplejersker kommer i alle hjem. Det viser denne undersøgelse i særdeleshed«, pointerer hun.

»Det kunne være interessant i fremtiden at lave et samarbejde mellem regionerne og kommunerne, hvor vi kan bruge nogle af de kompetencer, vi har i den regionale psykiatri, til at uddanne de kommunale sundhedsplejersker i at hjælpe disse familier«.