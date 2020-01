Hver femte dansker arver forhøjet kolesterol, men nu er en kur på vej

Automatisk oplæsning Beta

For første gang er det lykkedes forskere at fremstille et medikament, som kan sænke niveauet af den særlige type kolesterol kaldet ‘lipoprotein(a)’.​

Lipoprotein(a) er særlig, fordi det niveau, man har i blodet, er genetisk bestemt og derfor ikke kan påvirkes med livsstilsændringer eller ved at tage almindelig kolesterolmedicin som for eksempel statiner.

20 procent af befolkningen har det arvelige kolesterol i forhøjede og potentielt farlige mængder i blodet, og har derfor øget risiko for at få blodprop i hjertet og hjernen og for forsnævring af den hjerteklap, der fører ud til hovedpulsåren.

»Det har potentialet til at blive en kæmpe revolution det her. Det er et fremskridt, som med stor sandsynlighed vil få afgørende betydning for mange mennesker«, siger professor i klinisk biokemi Børge Nordestgaard, Københavns Universitet.

Han er med i en international forskergruppe, der netop har fået udgivet en artikel om medicinen og dens perspektiver i det anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine.

Deres forskning viser, at niveauet af lipoprotein(a) i blodet falder med 80 procent hos den enkelte patient, når man får en indsprøjtning en gang om måneden. Medicinen er ikke på markedet endnu, men tanken er, at folk selv skal kunne foretage injektionen, ligesom diabetespatienter selv tager insulin.

Ifølge Børge Nordestgaard er det de færreste af os, der ved, om vi har forhøjet lipoprotein(a) i blodet eller ej. Risikoen for at få hjerte-kar-sygdomme som følge af den særlige kolesteroltype stiger, jo højere værdier der er i blodet. Personer med de fem procent højeste værdier har op til tre-fire gange øget risiko i forhold til dem, der ikke har forhøjet lipoprotein(a), forklarer Børge Nordestgaard. ​

Det vil sige, at et stort antal danskere er uvidende om, at de har en væsentligt forøget risiko for potentielt dødelige blodpropper og hjertesygdom, selv om de har en sund livsstil.

Så sent som i slutningen af august 2019 gik den europæiske sammenslutning af hjertelæger European Society of Cardiology ud med en ny anbefaling om, at alle mennesker bør tjekkes for niveauet af lipoprotein(a) i deres blod en gang i livet med henblik på at forebygge hjerte-kar-sygdomme. Det er kun nødvendigt at få taget en blodprøve en enkelt gang, for niveauet ændrer sig ikke, idet det er genetisk bestemt.

På markedet om cirka fem år

Det er påvist og helt sikkert, at den nye medicin får lipoprotein(a)-tallet til at falde meget markant, forklarer Børge Nordestgaard. Men den sidste del af forskningen, som skal fastslå, at faldet på 80 procent også forhindrer for tidlig død, blodpropper og forsnævringer af hjerteklappen, skal først til at søsættes. Derfor vil medicinen formentlig ikke komme på markedet i Danmark og resten af verden før om cirka fem år, vurderer Børge Nordestgaard.

I Hjerteforeningen er forskningschef Gunnar Gislason enig i, at der er store perspektiver i den nye medicin.

»Det er meget lovende og meget spændende. Der er tale om en gruppe af patienter, som vi ikke har haft nogen mulighed for at behandle, så det er stort, hvis den her medicin viser sig at sænke risikoen for hjertesygdom, og den kan redde mennesker fra at dø for tidligt«, siger han med henvisning til, at den afgørende forskning, hvor medicinen skal vise sin effekt ude i virkeligheden, ikke er gennemført endnu.

»Men alt taler for, at det her stof har den rigtige effekt. I dag kan vi blot se hjælpeløst til, og mange føler sig magtesløse. Det ser ud til, at det kommer til at ændre sig i fremtiden«, siger forskningschefen.

Ifølge Børge Nordestgaard vil det formentlig i første omgang være relevant at tilbyde medicinen til de mennesker, der allerede har hjerte-kar-sygdomme og samtidig har forhøjet lipoprotein(a). Senere vil studier muligvis vise, at det også giver mening at behandle raske personer med forhøjede niveauer af den arvelige kolesteroltype.