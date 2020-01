Fiskeolie kan rette op på danske mænds dårlige sædkvalitet Mænd, som spiser fiskeolie, har en bedre sædkvalitet og større testikler, viser dansk undersøgelse.

Danske mænds sædkvalitet har det skidt. Hos fire ud af ti er den så dårlig, at det i større eller mindre grad påvirker deres chance for at blive fædre.

Men måske fiskeolie kan være en hjælp, viser et nyt studie fra Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion.

Her konkluderer forskere på baggrund af sædprøver fra unge mænd, at kosttilskuddet øger antallet af sædceller og giver større testikler.

Ifølge lederen af studiet, professor på Rigshospitalet og Syddansk Universitet Tina Kold, er det sandsynligvis de flerumættede fedtsyrer i fiskeolien, der gavner.

»De er med til at øge testiklernes kapacitet og er vigtige for cellemembranen på sædcellerne. De fede fedtsyrer medvirker til, at sædcellerne kan udvikle sig«, siger hun.

Undersøgelse blandt mænd på session

Resultatet bygger på analyser af sædprøver fra 1679 mænd, der har været på session i København i årene fra 2012 til 2017 og sagt ja til - mod et mindre beløb - at aflevere en sædprøve.

I prøverne hos de 98, der i et spørgeskema oplyste, at de havde taget fiskeolie, fandt forskerne et større antal sædceller.

Bedst så det ud hos de af mændene, der havde taget fiskeolien regelmæssigt de seneste tre måneder.

Undersøgelsen følger efter en række udenlandske undersøgelser, der har vist, at fisk og fiskeolie bedrer sæden hos mænd med nedsat sædkvalitet.

Ifølge Ulla Breth Knudsen, der er professor og overlæge på Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet i Horsens, mangler der dog fortsat studier, der beviser, at indtaget resulterer i flere graviditeter.

»Men vi tror, at der en sammenhæng«, siger Ulla Breth Knudsen.

Selv om fiskeolie har en effekt, så anbefaler hun fisk.

»En fisk indeholder mange ting, for eksempel D-vitamin, selen og jod, mens du i fiskeolien kun får omega 3-fedtsyrer og måske D-vitamin«, siger hun.

I Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse efterlyser talsperson Tina Teglgaard mere viden om, hvilke kostvaner der kan øge chancen for graviditet.

»Nu ved vi efterhånden en del om fisk og fiskeolie, og det er positivt, for dermed er der noget, som barnløse selv kan gøre. Men generelt er mange forvirrede«.

»De hører så meget om, hvad der kan være godt at spise eller indtage af vitaminer. Man risikerer nemt at bruge en masse penge på noget, som slet ingen virkning har«.

