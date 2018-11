Læger og professorer: Sammenhængen mellem mænds fertilitet og helbred skal frem i lyset

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Forskningen inden for fertilitet har de seneste ti år dokumenteret, at nedsat fertilitet hos manden ikke skal ses som et isoleret problem. I mange tilfælde er problemer med fertiliteten blot en advarsel om, at den enkelte har øget risiko for senere i livet at få alvorlige sygdomme og dø tidligere.

Hos en del par opleves den nedsatte fertilitet ved, at graviditeten en eller flere gange ender med en spontan abort.

Et nyt dansk studium viser desuden, at de børn, der undfanges ved fertilitetsbehandling, har øget risiko for en række mentale lidelser såsom autisme, skizofreni, depression eller adhd.

Fakta Indlæggets forfattere Henriette Svarre Nielsen Overlæge, leder af national enhed for gentagne graviditetstab, Rigshospitalet, Medlem af Vidensråd for Forebyggelse. Peter Humaidan Professor, Sundhedsfakultetet Aarhus Universitet og Fertilitetsklinikken ved Regionshospitalet Skive. Martin Hornstrup Cand.polit, medstifter og partner Health Innovation Institute ApS. Preben Christensen Ph.d., medstifter og direktør SPZ Lab A/S. Lars Holger Ehlers Professor, sundhedsøkonomi, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Vis mere

Nedsat fertilitet, spontane aborter og mentale lidelser hos barnet har hyppigt den samme forklaring: øget skrøbelighed af sædcellernes dna.

De bagvedliggende årsager er ofte begyndende sundhedsproblemer hos manden, som på længere sigt kan føre til en række alvorlige lidelser – herunder diabetes type 2, hjerte-kar-sygdomme og cancer.

Cirka hver fjerde mand, som har normal sædkvalitet, har problemer med skrøbeligt dna i sæd-cellerne

Den gode nyhed er, at ny avanceret diagnostik gør det muligt at identificere problemet hos manden. Det åbner muligheden for en tidlig forebyggende indsats, som kan bidrage til bedre fertilitetsbehandling, færre spontane aborter og bedre sundhed hos barnet og manden.

Denne indsats vil bidrage til en markant reduktion i sundhedsudgifterne. Samtidig opnås bedre sundhed og livskvalitet hos de berørte.

Hele fertilitetsområdet kalder på nytænkning, og der er behov for at vi tænker ud af boksen. Fra offentligt hold bør der investeres mere i fertilitetsbehandling, tidlig diagnostik og forskning.

Hvad angår forebyggelse, har det ikke været kutyme at prioritere nedsat fertilitet, som i dag udgør et problem for cirka hvert femte danske par. Fokus har derimod været på sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og cancer.

Denne prioritering synes umiddelbart at være fornuftig, da behandling af de nævnte sygdomme årligt koster mere end 50 mia. kr. og udgør cirka en tredjedel af de samlede sundhedsudgifter. På fertilitetsområdet bruges der til sammenligning under 0,5 mia. kr. om året.

Imidlertid er der flere gode grunde til, at vi fremover bør vælge en ny strategi og satse langt mere markant på fertilitetsområdet.

Med hensyn til livsstilssygdomme som diabetes type 2, hjerte-kar-sygdomme og cancer har forebyggelsen hidtil overvejende været af såkaldt sekundær karakter. Det betyder, at der først for alvor sættes ind, når sygdommen er opstået.

Formålet er at undgå, at sygdommen udvikler sig med komplikationer og eventuelt tidligt dødsfald.

Den sundhedsøkonomiske besparelse ved den sekundære forebyggelse er imidlertid begrænset. Ideelt set burde forebyggelse være af primær karakter og forhindre, at sygdommen overhovedet opstår.

Erfaringer med denne type forebyggelse vidner desværre om en meget lav succesrate. Årsagen er blandt andet, at personer, som ikke har et aktuelt problem med sundheden, er meget svære at motivere til at forbedre deres livsstil.