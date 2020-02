7 døgn med Sundhedsstyrelsens direktør:  »Det er vigtigt, at vi ikke får skabt unødig uro i befolkningen«

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har den seneste uge arbejdet mere end de fleste i et forsøg på at sikre det danske sundhedsberedskab mod det nye coronavirus, mens han igen og igen skal tale panikstemningen ned.

»Jeg har møde klokken 8 på regionsgården i Sorø i Region Sjælland. Vi skal drøfte brystkræft. De har kaffe og blødt brød og er lidt overraskede over, hvor frisk jeg er, da de så mig i 22-nyhederne dagen før. WHO erklærede jo ikke udbruddet med det nye coronavirus fra Hubeiprovinsen i Kina for en global nødsituation. Men jeg har et godt sovehjerte, som er en stor fordel i disse dage, hvor det hele er lidt hektisk«.