Overlæge giver gode råd: Selv om børn er kendt for at være smittefabrikker, må de stadig godt lege med hinanden og se friske bedsteforældre

Må børn lege med hinanden? Skal jeg gå på café? Og bør min gamle mor komme på besøg? Det er svært at give et svar med to streger under, men Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut forklarer og giver gode råd til den kommende tid.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Børn kan stadig have legeaftaler, og du kan roligt passe naboens unger, hvis du er hjemme, og naboen skal på job. Vi kan gå på cafeer, der ikke er fyldt op, men drop intimkoncerten i en fugtig kælder. Er bedsteforældrene over 70 år, eller er de svækkede af kronisk sygdom, er det ingen god idé at lade dem stå for børnepasningen, mens skolerne er lukkede. Men de ældre må godt kigge forbi til en kop kaffe eller aftensmad.​​

Sådan lyder det fra overlæge Tyra Grove Krause, der er afdelingschef på Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse hos Statens Serum Institut, der overvåger udviklingen af epidemien med covid-19. Hun anbefaler at lade den sunde fornuft råde de kommende to uger, hvor store dele af Danmark er lukket ned, og familiers hverdag er forandret. ​​

Anvisninger om at vaske hænder grundigt og ofte, droppe kram og knus samt undgå offentlig transport i myldretid gælder stadig, men hvordan skal familier indrette deres liv den kommende tid, så de på bedst mulig vis undgår at bidrage til smittespredning?​​

»Det er helt afgørende at være meget opmærksom på symptomer. Og lige nu er det bedre at overfortolke end at ignorere dem. Får du lidt ondt i halsen eller kløe og kradsen i næsen, kan det være de første tegn på smitte med covid-19, og så bør man holde sig hjemme og ikke se andre uden for husstanden«, siger Tyra Grove Krause.

Med børn er situationen særlig.

Fakta Beskyt dig selv og andre Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

»Børn er kendt for at være smittefabrikker. Det ved vi fra influenza, hvor de tit er de første, som smittes og bærer smitten videre til forældre og bedsteforældre. Vi ved ikke, om det forholder sig sådan for covid-19. Legeaftaler – også med flere børn – er okay, og du kan også passe naboens børn. Har du planlagt en stor fest med mange mennesker, bør du overveje at udsætte den, men en mindre familiefødselsdag er okay«, siger hun.

Vil man være ekstra forsigtig, kan man eventuelt afholde legeaftaler udendørs, hvor risikoen for smitte er mindre. Tyra Grove Krause er ikke meget for at give helt præcise anvisninger til befolkningen ud over de generelle råd om at begrænse fysisk kontakt og socialt samvær. Detaljerne afhænger af den konkrete situation.

Måske er børn raske smittebærere

Men hun siger, at hvis ungernes bedsteforældre er over 70 år eller har kroniske sygdomme, der putter dem i risikogruppen, er det ikke en god idé at lade dem passe børn den kommende tid. Det gælder dem med kroniske lungesygdomme, hjerte-kar-sygdomme, diabetes 1 og 2 samt sygdomme eller behandlinger (kemoterapi), der giver nedsat immunforsvar.​​

»Vi skal huske, at det er dem, som risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. Det er dem, vi skal passe på«, understreger hun.

Eksperter har en teori om, at børn kan være raske smittebærere, der altså smitter andre uden selv at have et eneste symptom på covid-19. Det er ikke bekræftet, men er noget, som bekymrer fagfolk som Tyra Grove Krause.

»Derfor er det en svær afvejning, som handler om, hvor svækkede de ældre i familien er. Det er umuligt at give en facitliste, men personligt synes jeg, det er i orden at lade bedsteforældre eller kronisk syge i risikogrupperne komme på besøg til en kop kaffe eller aftensmad – eller besøge dem – med mindre de er meget svækkede. Det er nok heller ingen god idé at invitere dem med til en stor børnefødselsdag«, siger hun.

Det er helt afgørende at være meget opmærksom på symptomer. Og lige nu er det bedre at overfortolke end at ignorere dem Tyra Grove Krause

Til et arrangement i den nærmeste familie kan man undlade at sidde tæt sammen, droppe at servere mad fra buffet og prøve at skabe mere plads i hjemmet, så folk ikke går op og ned ad hinanden, råder hun. Hold eventuelt fødselsdagen udenfor.

I hjemmet er det helt fint, at mor og far stadig krammer hinanden og giver ungerne kys, hvis ingen har symptomer, der kan være tegn på covid-19. Influenzaeksperten synes ikke, man skal lukke helt ned for sit sociale liv den kommende tid – det har hun ikke selv tænkt sig.

»Det handler om at undgå de større forsamlinger, som statsministeren talte om forleden. Der er forskel på at lade 25 børn sidde tæt sammen i en klasse og så at invitere to vennepar og deres unger over til middag. Det sidste er okay i mine øjne«, siger hun.