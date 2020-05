Vi mener, det kan blive en effektiv behandling: Middel mod bændelorm testes mod corona

Automatisk oplæsning

Lægemidlet Niclosamide er udviklet til behandling mod bændelorm og lignende infektioner i tarmen.

Men i nyere studier er det påvist, at midlet kan have en effekt på virussygdomme som corona.

Derfor er biotekfirmaet Union Therapeutics i fuld gang med at forberede kliniske test af Niclosamide som behandling mod Covid-19.

Det skriver Danmarks Tekniske Universitet i en pressemeddelelse.

Udfordringen med midlet er, at det ikke er så ligetil for kroppen at optage det.

Men hos Union Therapeutics udvikler man en teknologi, som kan gøre det nemmere for kroppen at optage stoffet.

Det siger Morten Sommer, professor på DTU og forskningsdirektør i Union Therapeutics.

» Vi har stor erfaring med Niclosamide og har tidligere arbejdet med det til hudsygdomme, hvor vi har udviklet en teknologi, så kroppen har bedre mulighed for at optage stoffet«.

» Vi mener, at vi kan anvende den samme teknologiske løsning i forhold til lunger, så det kan bruges som en effektiv behandling af Covid-19«, siger Morten Sommer.

Det kommende studie af Niclosamide sker i et samarbejde med forskningsinstituttet Institut Pasteur Korea, hvor man har forsket i den antivirale effekt af Niclosamide.

» I studierne fandt de, at stoffet virkede 40 gange stærkere end Remdesivir, som lige nu også testes til behandling af Covid-19«, siger Morten Sommer.

Det var resultaterne fra disse studier, som fik Union Therapeutics til at indgå et samarbejde med instituttet om at teste Niclosamide som middel mod coronavirus.

Morten Sommer har store forhåbninger for samarbejdet med instituttet.

» Det er en styrkelse for os at indgå dette samarbejde«.

»Med vores fælles kompetencer kan vi rykke endnu hurtigere«, siger han.

Morten Sommer kan dog ikke sige, hvornår resultaterne fra testene vil ligge klar.

ritzau