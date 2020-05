31 kommuner vest for Storebælt er uden nye coronatilfælde

Automatisk oplæsning

Mens størstedelen af sjællandske kommuner fortsat får flere smittede med coronavirus, oplever flere og flere kommuner på Fyn og i Jylland at have været uden nye smittetilfælde i en hel uge.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Rapporten viser, at i alt 34 ud af landets 98 kommuner ikke har registreret nogen nye coronatilfælde i syv dage. 31 af dem ligger vest for Storebælt.

På Fyn gælder det alle kommuner med undtagelse af Odense Kommune. Her er der registreret mellem én og ni coronasmittede den seneste uge.

Også i Jylland har en stor del af kommunerne været uden nye tilfælde. Det drejer sig om 22 kommuner, heriblandt Norddjurs, Skanderborg, Thisted og Haderslev.

Antallet af kommuner uden nye smittetilfælde er steget i forhold til tidligere rapporter fra SSI.

Lørdag viste overvågningsrapporten eksempelvis, at 28 kommuner vest for Storebælt var uden nye coronatilfælde.

Siden er blandt andet Nyborg, Rebild og Skanderborg kommet på listen, mens Vejle er røget af igen, efter at kommunen har kunnet bekræfte smittetilfælde.

For de jyske kommuner, der fortsat opdager nye tilfælde, er der generelt tale om meget få. For de fleste er der blot tale om mellem én og ni coronasmittede over syv dage.

Kigger man længere mod øst til Sjælland, er der fortsat en del smittetilfælde.

Kun Solrød og Allerød Kommune har været uden nye coronasmittede i syv dage, står der i rapporten. Det samme gælder Bornholm.

Samtidig er der fortsat flere kommuner på Sjælland, som på en uge har noteret 20, 30 eller 40 nye tilfælde - mens enkelte er oppe over 50.

Undervejs i coronakrisen har flere kommuner uden nye smittetilfælde udtalt ønske om at få lov til lokalt at genåbne hurtigere end andre steder i landet.

Dansk Folkeparti og SF har undervejs opfordret til, at myndighederne skulle undersøge mulighederne for en differentieret genåbning. Indtil videre har de første faser ikke båret præg af dette.

Om det bliver aktuelt i forbindelse med genåbningens fase 3 og 4 vides endnu ikke. Faserne ventes at blive igangsat i henholdsvis juni og august.

I aftalen, som regeringen og alle Folketingets partier præsenterede fredag, fremgår det dog, at der ved hver faseovergang er 'grundlag for at drøfte, om åbningen kan differentieres mellem landsdelene'.

Det kan blandt andet ske i forhold til den offentlige sektor, skriver partierne.

ritzau