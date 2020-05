Ekspert: Sådan holder du arbejdsglæden ved lige, når du vender tilbage på jobbet

Danmark er godt i gang med at genåbne, og mange kan vende tilbage på jobbet. Du glæder dig helt sikkert til at se dine kolleger og finde ro i en mere normal hverdag. Men hvordan holder du arbejdsglæden ved lige, når det efter en uge eller to viser sig, at jobbet er præcis, som det plejer at være. En ekspert i arbejdsglæde giver fem gode råd.