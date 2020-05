Forsker kalder det en »stor skandale«, at Statens Serum Institut stadig ikke deler sygdomsdata om coronavirus

Automatisk oplæsning

Det begrænser og forsinker forskning i coronavirus, når Statens Serum Institut ikke deler sygdomsdata med forskere.

Flere forskere kritiserer derfor nu igen instituttet efter flere måneders forsinkelse i adgang til sygdomsdata, skriver TV 2.

Christian Torp-Pedersen, professor i kardiologi og klinisk epidemiologi ved Nordsjællands Hospital, kalder det en »stor skandale«.

»Det er dybt uansvarligt at betro data til Statens Serum Institut, når det virker som om, de vil være de eneste, der har lov til at arbejde med data«, siger han til TV 2.

Både Statens Serum Institut og regeringen er i den seneste tid blevet kritiseret på grund af manglende gennemsigtighed i beregning af data, som har været grundlag for smittetryk og prognoser for smitteudviklingen. Disse beregninger er brugt i politikernes forhandlinger og beslutninger om, hvornår og hvordan Danmark skal genåbnes.

Manglende transparens giver »grobund til mistillid«

Flere forskere skrev 5. maj en kommentar i Berlingske, at »manglende transparens giver grobund til forvirring, konspirationsteorier og mistillid«. Forskerne gav også udtryk for, at de ikke kunne forstå, hvordan smittetrykket var steget fra 0,6 til 0,9 i slutningen af april.

»Når vi selv efterprøver tilgængelige data og tabeller, stemmer tallene simpelthen ikke«, skrev forskerne i kommentaren i Berlingske.

Sundhedsminister, Magnus Heunicke, svarede på kritikken i Berlingske. I en pressemeddelelse sagde han, at »det er afgørende med grundig og sundhedsfagligt velfunderet rådgivning, samtidig med at der er åbenhed om alle data og beregninger, så de kan efterprøves«.

TV 2 har forelagt den nye kritik fra forskerne for Statens Serum Institut, som svarer i en e-mail, at forskerne kan bestille data via Forskerservice.

Statens Serum Institut indgik et samarbejde med Forskerservice i Sundhedsstyrelsen i slutningen af april. Formålet med samarbejdet var at give forskere adgang til sygdomsdata om coronavirus og covid-19.

»Interessen for data til forskning i covid-19 er meget stor. For at kunne håndtere de mange henvendelser fra forskere, som ønsker adgang til disse overvågningsdata, har vi indledt et samarbejde med Forskerservice hos Sundhedsstyrelsen, hvor vi trækker på deres erfaring og rutine i at behandle ansøgninger og give adgang til data«, udtalte Marianne Voldstedlund, sektionsleder i dataintegration og analyse ved Statens Serum Institut, i en pressemeddelelse.

Forskerne fik først adgang til at ansøge gennem Forskerservice i sidste uge. ​