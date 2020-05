Sundhedsstyrelsen advarede 1. marts mod for stor nedlukning

Ifølge Ekstra Bladet advarede direktør i Sundhedsstyrelsen om, at nedlukning kunne gøre mere skade end gavn.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ekstra Bladet bringer mandag aften en mail, hvor direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til ’centrale embedsmænd’ den 1. marts advarer mod, at en stor nedlukning af Danmark kan gøre mere skade end gavn.

Mailen er sendt ti dage før, at regeringen 11. marts igangsatte en stor nedlukning af Danmark for at mindske smitten med coronavirus i Danmark.

»Tiltag som begrænsning af forsamlinger samt lukning af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og trafikforbindelser kan have betydelige negative samfundsmæssige og økonomiske effekter«, står der i mailen, som Ekstra Bladet bringer i sin helhed.

Den fortsætter:

»Da der kan være et ufordelagtigt forhold mellem skadelige og gavnlige effekter, vil der derfor være en høj tærskel for, at Sundhedsstyrelsen vil anbefale omfattende tiltag som anført«.

I mailen skriver Søren Brostrøm også, at indgreb i forsamlingsfriheden, nedlukning af virksomheder og begrænsninger af trafik ikke er set i Danmark i nyere tid og ’kan i sig selv være med til at øge befolkningens usikkerhed og give indtryk af større risiko, end der er reelt’.

Den 1. marts var der fire danskere konstateret smittet med coronavirus herhjemme. Den 11. marts var der 514.

Kilde: Politiken / Ritzau

Det var dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) igangsatte en stor nedlukning af samfundet.

Forsamlinger på over 100 personer blev varslet forbudt, alle studerende blev sendt hjem, alle offentligt ansatte i ikkekritiske funktioner blev sendt hjem, og private blev opfordret til at lade ansatte arbejde hjemme.

»Vi skal forhindre smitten i at brede sig, og det er derfor, vi tager de her tiltag. Vi følger hele tiden udviklingen. Vi forsøger at tage forholdsregler hele vejen rundt, som er de rigtige på det tidspunkt, de bliver truffet«.

»Nu er vi i en ny situation, og derfor tager vi nogle ret markante skridt op ad stigen«, sagde statsministeren.

ritzau