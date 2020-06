Paradokset gav myndighederne grå hår i hovedet: Nu kan forskere have fundet årsagen til, at genåbning ikke førte til flere smittede

Genåbningen af samfundet har ikke fået smitten til at eksplodere som frygtet, og nu mener danske forskere at have fundet forklaringen: Det er ganske få mennesker og begivenheder, der står for den altovervejende del af coronasmitten, og den kan holdes nede ved at forbyde store forsamlinger.