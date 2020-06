Kapitel 6: Selma rydder op i sine tanker, når hun tegner en rygende mand med døde ører og en såret kvinde, der prøver at være ond

Selmas historie er dramatisk. Af mange grunde skal der ikke stå detaljer om den i artiklen. Men det gør ingenting. Vores samtale skal nemlig handle om alt det liv, der i hendes stue på sengeafsnit B 204 i Glostrup stråler ud fra væggene, kigger op langs gulvpanelerne og titter frem fra stakke af tegneblokke i en bogkasse på væggen og på hendes seng.

Selma tegner. Selv et utrænet øje kan se, at den 16-årige pige er dygtig til det. I hvert fald hvis målestokken er, om værkerne sætter tanker og refleksioner i gang hos den, som kigger på dem. Og det gør de. Det er svært at kigge væk, når en tegning først har fanget éns blik, for man bliver suget ind de udtryksfulde ansigter.