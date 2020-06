Læger advarer: En anden bølge er sandsynlig

Automatisk oplæsning

En anden bølge af coronavirus er sandsynlig, mener flere læger, der fremhæver små, lokale udbrud i Danmark og et lavt antal personer med antistoffer som nogle af årsagerne.

Lars Østergaard, speciallæge i infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital og en af forfatterne til et indlæg i Berlingske om en mulig anden bølge, er glad for lave tal for indlagte og døde med coronavirus i Danmark.

Men han bringer også en advarsel.

»Vi skal ikke tro, virus er helt væk, og at det aldrig vender tilbage. Jeg tror ikke, det er et realistisk scenarie«.

»Med så få personer, der har været smittet, er det i hvert fald sandsynligt, at der vil komme en anden bølge, hvis vi ikke forbereder os godt på, at den må komme«, siger han.

Kåre Mølbak har kaldt anden bølge for usandsynlig

I Berlingske skriver han sammen med læge og ph.d. Ida Donkin og Jens Lundgren, som er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, at 'en anden bølge synes uundgåelig'.

Der har været skiftende meldinger fra myndighederne om, hvorvidt en anden bølge af coronavirus, er sandsynlig.

Kåre Mølbak, faglig direktør på Statens Serum Institut, sagde i maj på et pressemøde, at det var meget usandsynligt at se en egentlig anden bølge af coronavirus i Danmark.

Det var modstridende med, hvad Statens Serum Institut kort før pressemødet havde beskrevet i en rapport - nemlig, at en anden bølge med virus var sandsynlig.

Ida Donkin siger, at vi er lige så sårbare, som vi var i marts.

»Vi er også et sted, hvor de tal, vi læner os op ad, har en del ugers forsinkelse«, siger hun.

Ida Donkin tilføjer dog, at det er positivt, at vi er blevet bedre til smitteopsporing.

Lægerne henviser til, at når få danskere har været smittede, har få også udviklet antistoffer, og derfor er færre modstandsdygtige overfor virusset.

»Vi afventer selvfølgelig, hvad der sker på vaccineområdet. Men vi kan ikke sige, at virus er udryddet«, siger Lars Østergaard.

Men det er ikke bevist, at antistoffer gør en person immun over for virus. Kan man basere påstanden om, at en anden bølge er uundgåelig, på det?

»Det er rigtigt, og man kan sige, at 98 procent helt overordnet ingen antistoffer har. De har i hvert fald ingen immunitet. Om der så er nogle af de to procent, der har antistoffer, som er immune, ved vi ikke«, siger Lars Østergaard.

