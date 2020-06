Opgørelse: 19 coronafejl i sundhedsvæsnet har kostet patienter livet

Automatisk oplæsning

Der er indberettet 960 fejl i sundhedsvæsnet, siden coronavirussen brød ud i Danmark, skriver TV 2.

19 af de fejl er betegnet som så alvorlige, at de har været dødelige, oplyser TV 2, der har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at foretage et dataudtræk.

»Hovedparten af de utilsigtede hændelser, som i dataudtrækket er kategoriseret som dødelige, omhandler borgere tilknyttet kommunale institutioner, som er blevet smittet med covid-19«, siger enhedschef for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed, Lena Graversen til TV 2.

Men man skal være forsigtig med at konkludere på fejlene, oplyser Lena Graversen til TV 2, da fejlene er indberetninger.

Plejehjem har været hårdt ramt

Det er især borgere tilknyttet kommunale institutioner, der har fået antallet af indberettede fejl til at skyde i vejret.

Der har været meget kritik af, at personale og ansatte på sygehuse og plejehjem ikke har haft tilstrækkelige muligheder for at blive testet, og derfor har der været udbrud på flere institutioner i sundhedsvæsnet.

Egedal Kommune i Nordsjælland har eksempelvis haft smitte på fem forskellige plejehjem, hvor ansatte bragte smitte med ind, uden at de var klar over det.

Senest har Hjørring Kommune været hårdt ramt, og i dag blev det tredje dødsfald på et plejecenter bekræftet. I øjeblikket er 15 medarbejdere hjemsendt, efter at være blevet testet positiv med covid-19, og 17 medarbejdere er raskmeldte, efter at have været smittet.

Der er registreret 605 coronarelaterede dødsfald i Danmark, 35 patienter ligger indlagt, hvoraf ni af dem er indlagt på intensiv.