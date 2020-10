Spørg Bente Klarlund: Skal jeg blive vaccineret mod influenza?

Asger Nielsen: For nylig skrev du om influenzavaccination. Jeg er 67 år, i god form, sjældent syg og er aldrig tidligere blevet vaccineret. Vil du også anbefale vaccination til mig?

Bente Klarlund Pedersen: Selv om du føler dig helt sund og rask, kan du blive smittet med influenzavirus. Er du vaccineret, vil du enten ikke blive syg eller få et mindre alvorligt sygdomsforløb.

Er du ikke vaccineret og får influenza, risikerer du ikke bare selv at blive syg. Du risikerer også at smitte andre, som måske bliver alvorligt syge. Noget andet er, at selv om influenzavaccinen ikke beskytter mod corona, må man antage, at coronainfektionen vil slå særlig hårdt, hvis man i forvejen er syg af influenza.

Som du kan høre, plæderer jeg for samme tankegang, når det gælder influenza, som for corona. Vi skal passe på ikke at overbelaste sundhedsvæsnet. Derfor er det netop i år vigtigt at slå et ekstra slag for influenzavaccinen.