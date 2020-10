Der gemmer sig en coronabetjent i de fleste

Du har måske prøvet det: Du sidder i toget og har sirligt strammet dit mundbind bag ørerne og foldet klipsen hen over næsen, så det sidder rigtig stramt. Hele den nedre del af dit ansigt er fugtigt af din ånde, og dine briller dugger, men du beholder selvfølgelig mundbindet på, for du passer på dig selv og andre.

Og så sker det. To sæder fra dig sidder en mand, der med største ligegyldighed har et slasket stofmundbind dinglende om ørerne, så både næse og mund stikker ud. Hold da kæft, tænker du og mærker vreden stige op i dit i forvejen rødmossede ansigt. Hvad bilder han sig egentlig ind? Ved han ikke, at det kan være fuldstændig ligegyldigt at have mundbind på, hvis man ikke sætter det rigtigt? Er det i virkeligheden din pligt som medborger at oplyse ham om det?

Nu siger du altså noget. En sådan skødeløshed er uacceptabel, og du er i hvert fald ikke én, der finder sig i hvad som helst. Hov, nu rejser han sig. »Hallo«, du rømmer dig og ranker ryggen: »Gider du at sætte dit mundbind ordentligt næste gang, du udsætter faktisk andre for smitterisiko sådan der«. Han trækker på skuldrene og træder ud af toget. Godt, at du sagde noget.