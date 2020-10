Kapitel 1 af Politikens Hjerneskole: Hold pause hvert 25. minut, og giv hjernen, hvad den har brug for

Hvad tænker du, når du hører, at det gør dig mere effektiv, hvis du holder pause hvert 25. minut i løbet af din arbejdsdag? Og at hver fjerde pause skal være lang, gerne en halv time? Sikkert, at det er noget værre sludder, som umuligt kan passe.

Men faktisk lavede en italiensk forsker allerede i slutningen af 1980’erne forsøg, som kortlagde, hvordan hjernen arbejder optimalt med koncentrationskrævende opgaver, og det gør den altså, hvis den får korte pauser på cirka fem minutter hvert 25. minut ad tre omgange, og så skal den fjerde pause være lang, helst op mod en halv time. Det er okay at gøre en tankerække færdig, men pausen skal passes ind nogenlunde hvert 25. minut.

»Hjernen har brug for ufatteligt meget hvile og energi for at fungere«, forklarer psykolog Vibeke Lunding-Gregersen og understreger, at italienerens fund er bakket op af talrige andre undersøgelser siden.