Studier: Du bliver dygtigere ved at forlade storrumskontoret

Mange af os, der arbejder ved et skrivebord, har de seneste mange måneder arbejdet meget mere hjemme, end vi har været vant til. Og i disse dage bliver mange igen sendt hjem for at arbejde, mens coronaens anden bølge er over os.

Det er formentlig forskelligt, hvordan vi har det med de mange hjemmearbejdsdage. Måske er du en af dem, som oplever stilheden på hjemmekontoret som en velsignelse. Eller måske synes du, det bliver lidt for stille, hvis du er vant til at sidde i et af de storrumskontorer, som fra 1960’ernes USA har bredt sig til rigtig mange danske arbejdspladser.

Uanset hvordan du har det, er stilheden god for din koncentration og din evne til at tænke, analysere, være kreativ og innovativ. Kort sagt, kvaliteten af dit arbejde er med stor sandsynlighed bedre, end hvis du sad i storrummet. For selv om det er forskelligt, hvor gode vi mennesker er til at lukke af for hinandens klapren i tastaturet, telefonsamtaler eller snak med en anden kollega, når vi skal koncentrere os, kræver det energi og hjernekapacitet, som ellers kunne være brugt på den opgave, vi sidder med.