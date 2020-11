Mink er årsag til global frygt: Danmark kan blive arnested for næste pandemibølge

Onde tunger kalder den pandemihærgende coronavirus for ’den kinesiske virus’, fordi den sprang fra en flagermus og over i et menneske i Wuhan i Kina og startede den største globale sundhedskrise siden den spanske syge for hundrede år siden.

Hvis ikke Danmark lynhurtigt får nedkæmpet en særlig mink-variant af coronavirus, der spreder sig hastigt blandt både mink og mennesker i Nord- og Vestjylland, vil onde tunger fremover kunne tale om ’den danske virus’. En særlig virusvariant, der potentielt kan kickstarte en helt ny global pandemibølge.

Det er på den dystre og skræmmende baggrund, som statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag eftermiddag på et pressemøde kaldte »ekstremt alvorlig«, at aflivning af samtlige 15-17 millioner mink i Danmark skal forstås. En aflivning af et helt erhverv, der ifølge Mette Frederiksen vil gøre det »meget svært for erhvervet at komme igen«.