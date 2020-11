SSI-chef: Vi står midt i anden bølge af epidemien. Den vil blive højere. Og vi skal kæmpe med corona i hvert fald et halvt år endnu

Epidemien med corona ligger som en tung dyne over Danmark, og det vil den gøre længe. Vi har ikke set toppen endnu, selv om de daglige smittetal allerede ligger omkring de 1.000 og jævnligt sætter ny rekord. Flere vil blive syge, presset på sundhedsvæsnet vil vokse, og vi skal lære at leve med restriktionerne. Men ser vi et år frem i tiden, er vi i det allerbedste scenarie i fuld gang med at vaccinere risikogrupper.

Sådan lyder det fra overlæge Tyra Grove Krause, der som afdelingschef for infektionsepidemiologi og forebyggelse på Statens Serum Institut er en central person i myndighedernes arbejde med at overvåge epidemien og holde den under kontrol.

»Jeg tror, at vi skal forberede os på, at vi vil se et stigende pres på hospitalerne. Øvelsen bliver at justere tiltag og restriktioner, så vi undgår, at presset bliver for stort«, siger hun.