Kåre Mølbak om massiv debat om mutation i mink: »Det er mere i det politiske landskab, der er lagt meget fokus på cluster-5«

Siden juni har chefepidemiolog, professor Kåre Mølbak og resten af eksperterne på Statens Serum Institut forsøgt at advare om den stigende smitte blandt mink, der første gang blev konstateret i Sindal i Hjørring i Nordjylland og siden har spredt til langt over 200 danske minkfarme.

Alligevel var det første, da politikerne for nylig hørte om minkmutationer, cluster-5 og risiko for de kommende vacciners effekt, at alvoren med virusspredning fra mink for alvor fik det politiske system til at reagere slagkraftigt.

»Vores største bekymring har siden juni været det store reservoir for virus, som mink udgør«, siger Kåre Mølbak.