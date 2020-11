Dansk vaccineforsker: »Når deres virker, så kommer vores også til at virke«

Det er en stor sejr, at en af verdens største medicinproducenter har fået lovende resultater med den vaccine, den arbejder på. Det betyder nemlig, at rigtig mange vaccineforskere rundt om i verden er på rette spor.

Det er meldingen fra professor Ali Salanti fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, efter at amerikanske Pfizer og tyske Biontech i dag har offentliggjort, at fase 3-studiet af deres vaccine viser flotte resultater. Hos 9 ud af 10 testpersoner havde vaccinen effekt, hvilket betyder, at vaccinen forhindrede mere end 90 procent af smittetilfældene.

»Umiddelbart er jeg begejstret. Det lyder godt«, siger Ali Salanti.