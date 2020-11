Professor: Hvis opbakningen begynder at skride, kan det skabe en ond spiral

Kritikken af regeringens nedlukning af Nordjylland og den ulovlige ordre om at aflive alle mink i Danmark er næppe gået nogens næse forbi. Men nu lader det til, at minkskandalen samt regeringens skiftende forklaringer har gjort så stærkt indtryk, at danskernes tillid til regeringens coronahåndtering er den hidtil laveste målt. Og det skal regeringen tage alvorligt, hvis pandemihåndteringen skal tilbage på sporet.

Det vurderer professor i statskundskab Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, som leder en omfattende analyse af danskernes adfærd under coronakrisen.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) tonede frem på skærmen sidste onsdag og præsenterede tiltag af hensyn til folkesundheden, reagerede danskerne umiddelbart positivt på beslutningen. Omkring 63 procent svarede, at de havde ’tillid til den politiske strategi bag sundhedsmyndighedernes råd’. Tirsdag 10. november gik målingerne den anden vej, og torsdag svarede cirka 55 procent, at de har tillid til strategien; det er et fald på cirka 8 procentpoint. Svarene er givet ud fra en skala fra 1, ’helt uenig’, til 7, ’helt enig’, i udsagnet: ’Jeg har tillid til den politiske strategi bag sundhedsmyndighedernes råd’.