Midt under den største, globale sundhedskrise i 100 år: Kåre Mølbak stopper på Statens Serum Institut

Regeringens toprådgiver, den 65-årige professor Kåre Mølbak, stopper som faglig direktør for infektionsberedskabet på Statens Serum Institut. Det sker 31. januar.

Det har han netop orienteret medarbejderne om.

»Det er ikke nogen ny beslutning. Det har altid været min plan at gå fra på et tidspunkt, hvor jeg stadig har mange gode år foran mig«, siger Kåre Mølbak i en pressemeddelelse.

Hans opgaver overtages af Statens Serum Instituts nye direktør Henrik Ullum, der tiltræder 1. december, og afdelingschef Tyra Grove Krause.

Ifølge Politikens oplysninger sker fratrædelsen efter eget valg.

Kåre Mølbak har været den absolut øverste epidemirådgiver for statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen. Han har deltaget på et hav af pressemøder, hvor han har forklaret de sundhedsfaglige bevæggrunde til den række af tiltag og restriktioner, der er mødt danskerne siden marts måned.

Det er Kåre Mølbak og hans medarbejdere, der har stået for beregninger af konsekvenser af nedlukning og genåbning af samfundet for virushåndteringen, og ham, der stod i spidsen, da Testcenter Danmark på kort tid fik øget den danske testkapacitet.

Han har en enorm viden om virus, epidemier og sygdomsovervågning. Og det bliver store og svære epidemiologiske sko at udfylde, når afløseren skal findes.

Kåre Mølbak har under coronapandemien også fungeret som en af blot syv faglige rådgivere for EU’s ekspertråd og været direkte rådgiver for formand for EU-Kommissionen, Ursula von Der Leyen.

Kåre Mølbak har mere eller mindre permanent været tilknyttet SSI, siden han for næsten 38 år siden kom instituttet første gang som medicinstuderende.

Mølbak fortsætter i et deltidsprofessorat på Københavns Universitet og vil være tilknyttet Statens Serum Institut et mindre antal timer om ugen som faglig konsulent.

65-årige Kåre Mølbak stopper, fordi han vil bruge mere tid på sit privatliv. Han har kone og to voksne sønner.