Jens Lundgren: Selv uden en effektiv vaccine har Danmark et virkelig stærkt kort på hånden

Mens hele verden holder vejret og håber på effektive vacciner mod den virus, der har forandret vores tilværelse, så maner en af vores førende eksperter til besindighed, hvad angår situationen i Danmark.

Selv hvis de kommende vacciner er mindre effektive end ventet, har vi gode muligheder for at komme nogenlunde helskindet gennem en langstrakt epidemi, hvis man altså ser på befolkningens sundhed og et øjeblik ser bort fra de gigantiske økonomiske omkostninger.

For tilsyneladende er det lykkedes os i Danmark at slå ring om de ældre. Eller også har de ældre stillet en mur mellem sig selv og smittebærere. Under efterårets anden bølger ser det i hvert fald ud til, at ældre borgere og andre risikogrupper indtil videre har undgået at blive smittet i stort antal, lyder det fra professor og overlæge på Rigshospitalets infektionsmedicinske afdeling, Jens Lundgren.